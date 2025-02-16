Для родини й активного відпочинку: ТОП-5 нових кросоверів до 40 тисяч доларів

Якось саме собою склалося, що сімейний автомобіль поважного класу найчастіше виявляється кросовером. То що можна обрати в українських автосалонах, маючи на рахунку цілком прийнятну суму у 40 тисяч доларів.

Nissan X-Trail

Новинка українського ринку від Nissan пропонується з двома типами силового агрегату. Обидві версії – електрифіковані, одна – так званий м’який гібрид MHEV, в якому електромотор допомагає бензиновому мотору прискорювати машину і долати важкі ділянки шляху. Друга, топова версія e-Power приводиться в дію одним чи двома (на вибір) електромоторами, батарею яких постійно заряджає бензиновий двигун. Саме e-Power вражає тест-пілотів і перших покупців динамікою 7,0 – 7,2 секунди до сотні. І при тому машина добре керується на швидкості і залишається комфортною на нерівностях. Є можливість обрати 5-ти та 7-місну комплектацію і варіант з приводом 4х4.

Toyota RAV4

Один з найтиповіших повнорозмірних кросоверів від японського бренда з гарною репутацією. Характерна особливість моделі, і діючого п’ятого покоління (з 2018 р.) в тому числі – ця машина збалансована за усіма параметрами. В дилерських автосалонах RAV4 продається у дюжині варіантів комплектацій, проте всі вони мають одну ту саму гібридну силову установку – з 2,5-літровим бензиновим двигуном і безступінчастим автоматом. Можна обрати машину з переднім чи повним приводом. Окремо пропонується RAV4 Plug-in Hybrid з можливістю заряджати його батарею від розетки вдома, після чого можна проїхати до 75 км в режимі електромобіля, без активації бензинового мотора.

Volkswagen Tiguan

Ще один популярний представник класу кросоверів, який є жаданим для багатьох українських автомобілістів. "Тігуан" третього покоління з’явився на ринку минулого року. На відміну від вищеприведених конкурентів, в Україні модель продається тільки з класичним силовим агрегатом, без електричної складової – суто з 2,0-літровим дизелем та преселективним автоматом DSG. Але найближчим часом на ринку варто чекати й бензинові варіанти.

Новинка де в чому революційна для Volkswagen, адже її інтер’єр вже не містить того рафінованого, точно вивіреного класицизму, до якого звикли шанувальники бренда. Монітори, багатофункціональні джойстики, змінне фонове освітлення, музика від хмарного сервісу… Проте, про версію з приводом 4х4 конструктори теж не забули.

Skoda Kodiaq

В нашу суму вписується тільки "Кад’як" першого покоління, який ще продається в салонах офіційних дилерів Skoda разом з Kodiaq другої генерації, зразку 2024-го модельного року. Всі модифікації "першого" Kodiaq комплектуються суто двигунами внутрішнього згорання, бензиновими та дизельними, всі мають автоматичну преселективну трансмісію типу DSG і привод 4х4. Попри те, що чеський автомобіль має спільну з приведеним вище Volkswagen Tiguan технічну базу, автомобілі відрізняються не тільки позиціонуванням на ринку, а й параметрами практичності і технічними характеристиками. Сказати, що один чимось краще за інший, не можна, тож покупцеві доведеться предметно порівнювати місткість салону і багажника та ходові характеристики.

Peugeot 3008

Французький кросовер теж оновився минулого року, і в салонах теж присутні моделі як нового покоління, так і попереднього. Але "наших" грошей сьогодні вистачить і на новинку, яка надійшла до салонів вже 2025 року і побудована, до речі, на повністю новій платформі. Крім виразної, неординарної купеподібної зовнішності француз може запропонувати бензиновий чи гібридний бензино-електричний силовий агрегат. Модель має водійське місце власної концепції, і це ще одна з її родзинок. Кросовер Peugeot 3008 доступний у повнопривідній версії, всі трансмісії автоматичні, крім того, гібридна версія може деяких час рухатись виключно не електриці.

Коротко

Як бачимо, маючи вагому суму грошей, можна отримати непоганий вибір. Ми не фільтрували моделі кросоверів якось навмисне, але до нашої добірки потрапили машини дуже різні і в плані естетики, і в технічному сенсі, і з точки зору драйверської харизми. І це не може не радувати, особливо з оглядом на те, що все зазначене розмаїття представлене в офіційних дилерських мережах, з відповідним сервісом і гарантійною підтримкою.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.