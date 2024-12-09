ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Родина гендиректора лікарні Мечникова оселилася в престижному передмісті Дніпра: розслідування

Понеділок 09 грудня 2024 13:12
UA EN RU
Родина гендиректора лікарні Мечникова оселилася в престижному передмісті Дніпра: розслідування Фото: родина гендиректора лікарні Мечникова оселилася в престижному передмісті Дніпра (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Родина генерального директора лікарні імені Мечникова Сергія Риженка оселилася в елітному передмісті Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро Оперативний".

Так, гендиректор обласної лікарні вирішив поселити родину своєї новоспеченої дружини Інги Родникової поближче до своїх батьків – в Орлівщину. Це селище вважається елітним, як Конча-Заспа у Києві.

Згідно останніх даних з декларації Риженка, в 2009 році його матір стала власницею будинку на Орлівщині, загальна площа якого становить 231,6 квадратних метра.

Згодом неподалік неї, у центрі Орлівщини, оселився і тесть Риженка, Валерій Родніков, на ділянці 0,5 га. До слова, ці землі зазвичай мають видаватися лікарям, вчителям та ін. Водночас, як з'ясували журналісти, тесть гендиректора лікарні ім. Мечникова займався бізнесом – роздрібною торгівлею.

Нагадаємо, раніше ми писали, як завідувачі відділень лікарні імені Мечникова на паперах "перенесли" тяжку хворобу, яка дає інвалідність та відстрочку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, - Зеленський
Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, - Зеленський
DAILY
Ігор Клименко: Безпеки у державі не буде, якщо у містах не залишиться поліцейських
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ігор Клименко: Безпеки у державі не буде, якщо у містах не залишиться поліцейських