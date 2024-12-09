Семья гендиректора больницы Мечникова поселилась в престижном пригороде Днепра: расследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Днепр Оперативный".

Так, гендиректор областной больницы решил поселить семью своей новоиспеченной жены Инги Родниковой поближе к своим родителям – в Орловщину. Этот поселок считается элитным, как Конча-Заспа в Киеве.

Согласно последним данным из декларации Рыженко, в 2009 году его мать стала владелицей дома на Орловщине, общая площадь которого составляет 231,6 квадратных метра.

Впоследствии недалеко от нее, в центре Орловщины, поселился и тесть Рыженко, Валерий Родников, на участке 0,5 га. К слову, эти земли обычно должны выдаваться врачам, учителям и т.д. В то же время, как выяснили журналисты, тесть гендиректора больницы им. Мечникова занимался бизнесом – розничной торговлей.

Напомним, ранее мы писали, как заведующие отделениями больницы имени Мечникова на бумагах "перенесли" тяжелую болезнь, которая дает инвалидность и отсрочку.