Родичі Путіна, артисти з України та не тільки. РНБО ввела санкції проти 3600 осіб

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) у п'ятницю, 30 вересня, ухвалила рішення про введення санкцій проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримуючих режим президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
До переліку, прийнятого РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:
Також прийнято санкції проти іноземних громадян - т.зв. міжнародних "спостерігачів", які брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України.
Санкції запроваджено і проти ключових системотворчих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших галузей.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає розширення списків санкцій і запровадження нових економічних обмежень.
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