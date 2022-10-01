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Родичі Путіна, артисти з України та не тільки. РНБО ввела санкції проти 3600 осіб

Фото: санції проти 3600 осіб запровадила РНБО (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) у п'ятницю, 30 вересня, ухвалила рішення про введення санкцій проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримуючих режим президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

До переліку, прийнятого РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

  • діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;
  • представники регіональних та влади Росії;
  • олігархи та їхнє близьке оточення;
  • артисти та пропагандисти, включаючи громадян України;
  • колаборанти, що перейшли на бік ворога;
  • високопосадовці державних корпорацій;
  • представники вищого керівного складу збройних сил Росії;
  • представники т.зв. "урядів ЛНР/ДНР", окупаційної влади АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також прийнято санкції проти іноземних громадян - т.зв. міжнародних "спостерігачів", які брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено і проти ключових системотворчих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших галузей.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає розширення списків санкцій і запровадження нових економічних обмежень.

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Санкції проти Росії