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Родичам загиблих в АТО дозволили виїжджати за кордон

Фото: родичі загиблих на фронті зможуть виїхати за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Близьким родичам тих, хто загинув або пропав без вісти в АТО, дозволили виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Згідно з постановою від 11 серпня 2023 р. № 693-р, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Воєнний стан та виїзд за кордон

Нагадаємо, через військове вторгнення в Україні з 24 лютого діє воєнний стан. Через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

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Кабінет Міністрів України