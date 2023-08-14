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Родственникам погибших в АТО разрешили выезжать за границу

Фото: родственники погибших на фронте смогут выехать за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Близким родственникам погибших или пропавших без вести в АТО разрешили выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы .

"Граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению от 11 августа 2023 г. № 693-р, призыва на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Военное положение и выезд за границу

Напомним, из-за военного вторжения в Украину с 24 февраля действует военное положение. Из-за военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет не могут уехать из страны. Разрешается выезд только по таким основаниям, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и т.д.

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Кабинет Министров Украины