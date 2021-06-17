Rocket Lab разработает для NASA два космических аппарата для изучения Марса
Частная американская космическая компания Rocket Lab выиграла контракт NASA. Компания должна будет разработать для космического агентства два космических аппаратов для миссии ESCAPADE по изучению солнечного ветра и его влияния на атмосферу и климат Марса.
Космические аппараты получили названия Blue и Gold. Они будут основаны на спутниковой платформе Photon.
Два космических аппарата планируется запустить в 2024 году на Марс на борту коммерческой ракеты-носителя, предоставленной NASA. Длительность основной миссии составит один год, в рамках которого аппараты будут заниматься научными исследованиями на орбите Красной планеты.
После 11-месячного межпланетного полета два аппарата выйдут на эллиптические орбиты вокруг Марса и проведут годичную основную научную миссию. Они будут использовать проверенную в полете двигательную установку Curie для вывода на орбиту Марса и будут оснащены другими подсистемами, обеспечивающими планетарную науку, включая звездные трекеры и реактивные колеса для точного наведения, а также приемопередатчики для навигации в глубоком космосе.
NASA отобрало ESCAPADE в роли одного из трех перспективных проектов в рамках своей программы Малых инновационных планетарных исследовательских миссий (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) - серии недорогих космических миссий по исследованию планет Солнечной системы.