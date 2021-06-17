Rocket Lab розробить для NASA два космічні апарати для вивчення Марса
Приватна американська космічна компанія Rocket Lab виграла контракт NASA. Компанія повинна буде розробити для космічного агентства два космічних апаратів для місії ESCAPADE з вивчення сонячного вітру і його впливу на атмосферу і клімат Марса.
Космічні апарати отримали назви Blue і Gold. Вони будуть засновані на супутниковій платформі Photon.
Два космічні апарати планується запустити в 2024 році на Марс на борту комерційної ракети-носія, наданої NASA. Тривалість основної місії складе один рік, в рамках якого апарати будуть займатися науковими дослідженнями на орбіті Червоної планети.
Після 11-місячного міжпланетного польоту два апарати вийдуть на еліптичні орбіти навколо Марса і проведуть річну основну наукову місію. Вони будуть використовувати перевірену в польоті рухову установку Curie для виведення на орбіту Марса і будуть оснащені іншими підсистемами, що забезпечують планетарну науку, включаючи Зоряні трекери і реактивні колеса для точного наведення, а також приймачі для навігації в глибокому космосі.
NASA відібрало ESCAPADE в ролі одного з трьох перспективних проектів в рамках своєї програми малих інноваційних планетарних дослідницьких місій (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) - серії недорогих космічних місій з дослідження планет Сонячної системи.