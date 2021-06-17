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Rocket Lab розробить для NASA два космічні апарати для вивчення Марса

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Четвер 17 червня 2021 18:44
Rocket Lab розробить для NASA два космічні апарати для вивчення Марса Фото: Rocket Lab розробить для NASA два космічні апарати (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Приватна американська космічна компанія Rocket Lab виграла контракт NASA. Компанія повинна буде розробити для космічного агентства два космічних апаратів для місії ESCAPADE з вивчення сонячного вітру і його впливу на атмосферу і клімат Марса.

Про це повідомляє прес-служба компанії Rocket Lab.

Космічні апарати отримали назви Blue і Gold. Вони будуть засновані на супутниковій платформі Photon.

Два космічні апарати планується запустити в 2024 році на Марс на борту комерційної ракети-носія, наданої NASA. Тривалість основної місії складе один рік, в рамках якого апарати будуть займатися науковими дослідженнями на орбіті Червоної планети.

Після 11-місячного міжпланетного польоту два апарати вийдуть на еліптичні орбіти навколо Марса і проведуть річну основну наукову місію. Вони будуть використовувати перевірену в польоті рухову установку Curie для виведення на орбіту Марса і будуть оснащені іншими підсистемами, що забезпечують планетарну науку, включаючи Зоряні трекери і реактивні колеса для точного наведення, а також приймачі для навігації в глибокому космосі.

NASA відібрало ESCAPADE в ролі одного з трьох перспективних проектів в рамках своєї програми малих інноваційних планетарних дослідницьких місій (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) - серії недорогих космічних місій з дослідження планет Сонячної системи.

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