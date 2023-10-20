Туреччина запропонувала відновити роботу "Зернового коридору"

У Туреччині вважають, що відновлення "зернового коридору" можливе і продовжують докладати зусиль у цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Країна контактує як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

На цьому наголосив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, який завершує своє прибуття на цій посаді.

"Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв'язок зі своїми колегами", – сказав Ягмур Гюльдере.

Дипломат вважає, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та Росією.

"Таким чином, наші контакти з усіма цими гравцями продовжуються. Ми підтримуємо зв'язок з іншими сторонами, які також можуть зіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми знаходимося на тому етапі, коли деякі вважають цей коридор "віджившим". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоби його відновити", - сказав посол.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу з "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.

Також ми писали, що Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.