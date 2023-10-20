ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина запропонувала відновити роботу "Зернового коридору"

Київ, П'ятниця 20 жовтня 2023 07:25
UA EN RU
Туреччина запропонувала відновити роботу "Зернового коридору" Фото: Роботу "зернового коридору" можна відновити (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Туреччині вважають, що відновлення "зернового коридору" можливе і продовжують докладати зусиль у цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Країна контактує як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

На цьому наголосив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, який завершує своє прибуття на цій посаді.

"Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв'язок зі своїми колегами", – сказав Ягмур Гюльдере.

Дипломат вважає, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та Росією.

"Таким чином, наші контакти з усіма цими гравцями продовжуються. Ми підтримуємо зв'язок з іншими сторонами, які також можуть зіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми знаходимося на тому етапі, коли деякі вважають цей коридор "віджившим". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоби його відновити", - сказав посол.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу з "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.

Також ми писали, що Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація зерновий коридор Турция Війна в Україні
NEWS
Розумна інвестиція. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю
Розумна інвестиція. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ