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Турция предложила возобновить работу "Зернового коридора"

Киев, Пятница 20 октября 2023 07:25
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Турция предложила возобновить работу "Зернового коридора" Фото: Работу "зернового коридора" можно возобновить (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Турции считают, что возобновление "зернового коридора" возможно и продолжают прилагать усилия в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Страна контактирует с основными "игроками", так и со сторонами, которые могут способствовать процессу.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, который завершает свое прибытие на этой должности.

"Мы считаем, что зерновую инициативу можно возродить. Наши профильные департаменты поддерживают связь со своими коллегами", – сказал Ягмур Гюльдере.

Дипломат считает, что Черноморская зерновая инициатива стала реальностью благодаря сотрудничеству Турции с ООН, Украиной и Россией.

"Таким образом, наши контакты со всеми этими игроками продолжаются. Мы поддерживаем связь с другими сторонами, которые также могут сыграть роль в возобновлении действия соглашения. Да, теперь мы находимся на том этапе, когда некоторые считают этот коридор "отжившим". Но мы считаем, что это не так, и продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы его восстановить", - сказал посол.

Ранее, мы сообщали, что Украина продолжает работать над расширением морского коридора, поскольку Россия после выхода из "зерновой сделки" продолжает создавать угрозы для судоходства.

Также мы писали, что Греция готова предоставить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна, через свои порты.

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Российская Федерация зерновой коридор Турция Война в Украине
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