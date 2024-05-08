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Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: як це зробити

Середа 08 травня 2024 12:26
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Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: як це зробити Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація у розмірі 8 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на оплату праці таких працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішніх переселенців (ВПО) під час воєнного стану і впродовж 30 днів після його скасування.

Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень на місяць.

Роботодавці мають право отримувати компенсація за працевлаштованого ВПО протягом трьох місяців, проте, якщо переселенець має інвалідність, то протягом шести місяців.

Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:

  • працевлаштувати переселенця на умовах трудових договорів, зокрема за сумісництвом;
  • подати необхідні документи до центру зайнятості або через портал "Дія";
  • чекати результатів розгляду.

Переселенці в Україні

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