Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: як це зробити
Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація у розмірі 8 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на оплату праці таких працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.
Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішніх переселенців (ВПО) під час воєнного стану і впродовж 30 днів після його скасування.
Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень на місяць.
Роботодавці мають право отримувати компенсація за працевлаштованого ВПО протягом трьох місяців, проте, якщо переселенець має інвалідність, то протягом шести місяців.
Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:
- працевлаштувати переселенця на умовах трудових договорів, зокрема за сумісництвом;
- подати необхідні документи до центру зайнятості або через портал "Дія";
- чекати результатів розгляду.
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