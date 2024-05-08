ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: как это сделать

Среда 08 мая 2024 12:26
UA EN RU
Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: как это сделать Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Работодателям, которые трудоустраивают внутренних переселенцев, предусмотрена компенсация в размере 8 тысяч гривен. Эти средства можно потратить на оплату труда таких работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал правительства.

Работодатель может получить компенсацию расходов на оплату труда внутренних переселенцев (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.

Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного. Сейчас это 8 тысяч гривен в месяц.

Работодатели имеют право получать компенсация за трудоустроенного ВПЛ в течение трех месяцев, однако, если переселенец имеет инвалидность, то в течение шести месяцев.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:

  • трудоустроить переселенца на условиях трудовых договоров, в том числе по совместительству;
  • подать необходимые документы в центр занятости или через портал "Дія";
  • ждать результатов рассмотрения.

Переселенцы в Украине

Ранее мы сообщали о том, сколько внутренне перемещенных лиц в Украине получают выплаты от государства.

РБК-Украина также рассказывал, как вынужденные переселенцы могут получить ипотеку, каковы условия и льготы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица Война в Украине Война России против Украины Работа
NEWS
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену