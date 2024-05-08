Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: как это сделать
Работодателям, которые трудоустраивают внутренних переселенцев, предусмотрена компенсация в размере 8 тысяч гривен. Эти средства можно потратить на оплату труда таких работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал правительства.
Работодатель может получить компенсацию расходов на оплату труда внутренних переселенцев (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.
Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного. Сейчас это 8 тысяч гривен в месяц.
Работодатели имеют право получать компенсация за трудоустроенного ВПЛ в течение трех месяцев, однако, если переселенец имеет инвалидность, то в течение шести месяцев.
Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:
- трудоустроить переселенца на условиях трудовых договоров, в том числе по совместительству;
- подать необходимые документы в центр занятости или через портал "Дія";
- ждать результатов рассмотрения.
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