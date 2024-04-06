Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: алгоритм дій
Роботодавці можуть отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).
Водночас тривалість такої компенсації становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць. Умова - збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.
Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:
- працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;
- подати необхідні документи до центру зайнятості;
- чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
- укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.
В міністерстві зазначили, що роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом 2 місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, ми писали, що Мінсоцполітики перерахувало кошти компенсації на проживання для внутрішньо перемішених осіб, яким залишили виплати після 1 березня. Гроші в березні отримали 671 тисяча осіб.
Ще частина ВПО отримає виплати після подання нових заяв. За даними міністерства, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання.
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