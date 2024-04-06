ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: алгоритм дій

Україна, Субота 06 квітня 2024 19:07
UA EN RU
Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: алгоритм дій Фото: роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Роботодавці можуть отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).

Водночас тривалість такої компенсації становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць. Умова - збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:

  • працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;
  • подати необхідні документи до центру зайнятості;
  • чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
  • укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

В міністерстві зазначили, що роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом 2 місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, ми писали, що Мінсоцполітики перерахувало кошти компенсації на проживання для внутрішньо перемішених осіб, яким залишили виплати після 1 березня. Гроші в березні отримали 671 тисяча осіб.

Ще частина ВПО отримає виплати після подання нових заяв. За даними міністерства, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала
Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС