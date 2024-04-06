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Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: алгоритм действий

Украина, Суббота 06 апреля 2024 19:07
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Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: алгоритм действий Фото: работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Работодатели могут получить от государства компенсацию расходов на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Компенсация производится в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат (16 тысяч гривен).

В то же время, продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц. Условие - сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:

  • трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;
  • подать необходимые документы в центр занятости;
  • ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;
  • заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.

В министерстве отметили, что работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение 2 месяцев со дня трудоустройства внутри перемещенных лиц.

Напомним, мы писали, что Минсоцполитики перечислило средства компенсации на проживание для внутриперемещенных лиц, которым оставили выплаты после 1 марта. Деньги в марте получили 671 тысячу человек.

Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений. По данным министерства, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание.

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Внутренне перемещенные лица
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