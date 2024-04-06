Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: алгоритм действий
Работодатели могут получить от государства компенсацию расходов на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Компенсация производится в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат (16 тысяч гривен).
В то же время, продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц. Условие - сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.
Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:
- трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;
- подать необходимые документы в центр занятости;
- ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;
- заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.
В министерстве отметили, что работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение 2 месяцев со дня трудоустройства внутри перемещенных лиц.
Напомним, мы писали, что Минсоцполитики перечислило средства компенсации на проживание для внутриперемещенных лиц, которым оставили выплаты после 1 марта. Деньги в марте получили 671 тысячу человек.
Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений. По данным министерства, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание.
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