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Роботодавці мають проблеми з пошуком людей через міграцію та мобілізацію, - експерти

Вівторок 25 червня 2024 13:42
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Роботодавці мають проблеми з пошуком людей через міграцію та мобілізацію, - експерти Фото: роботодавці мають проблеми з пошуком людей через міграцію та мобілізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Економічної правди".

Причини: посилена мобілізація, внутрішня та зовнішня міграції, повільна адаптація до життя в новому місці.

Дослідники Центру Разумкова констатують, що на початку 2024 року чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40% порівняно з 2021 роком. Скорочення робочої сили зумовлене, зокрема, демографічними втратами.

"Співвідношення вакансій та резюме сягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадали дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного", - зазначила провідна експертка соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

Сайти з пошуку роботи вже третій місяць поспіль фіксують рекордну з початку великої війни кількість вакансій. На агрегаторі work.ua кількість вакансій дорівнює тій, яка була в першій половині лютого 2022 року: понад 106 тис. Аналогічна ситуація на платформі robota.ua: понад 108 тис.

Підприємства із сфер, де зазвичай працювали чоловіки (будівництво, транспорт, добувна промисловість), нестачу працівників пов’язують з мобілізацією, кажуть у Нацбанку. Найбільше працедавців турбує мобілізація висококваліфікованих спеціалістів і тривалий час та значні витрати на підготовку заміни.

Експерти неодноразово наголошували на необхідності прозорої системи бронювання для галузей, які є стратегічно важливими для оборони і економіки країни.

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