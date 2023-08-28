Роботине звільнене. У Міноборони назвали наступний напрямок, де просуваються ЗСУ

Вона зазначила, що південь є основним напрямком Сил оборони України, де по Запорізькій та Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.

"У нас продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що звільнене Роботине. І далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - сказала Маляр.

За її словами, йдеться про напрямки: Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате.

"Це ті напрямки, де зараз просуваються наші Збройні сили", - зауважила Маляр.

Фото: Сили оборони України звільнили село Роботине (google.com.ua/maps)

Чим важливе звільнення Роботиного

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

Зауважимо, що за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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