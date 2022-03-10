В "Киев цифровой" появилась карта работающих АЗС

Приложение "Киев цифровой" будет отображать все работающие АЗС столицы. Также их можно увидеть и на гугл-карте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-кана л КМДА.

Google-карта с работающими АЗС доступна по ссылке .

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