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В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой

Киев, Вторник 16 января 2024 12:59
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В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой Фото: в работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В работе столичного цифрового сервиса - приложения "Киев Цифровой" произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут приобрести проездной билет или пополнить карту поездок.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, о сбое в работе приложения начали массово жаловаться на Facebook-странице сервиса. Пользователи утверждают, что не удается приобрести билет на проезд и пополнить транспортную карту. Также невозможно авторизироваться в приложении после обновления.

В работе приложения &quot;Киев Цифровой&quot; произошел сбой

Фото: в работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой (скриншот)

Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что им в приложение не пришло уведомление об отбое воздушной тревоги.

В свою очередь в представительстве сервиса уже отреагировали на жалобы, там заявили, что все устраняют проблему.

"Приветствуем Извините за досадную ошибку. Сейчас есть некоторые проблемы с сетью. Специалисты уже все чинят, чтобы вы могли как можно быстрее воспользоваться приложением", - сообщили на странице "Киев Цифровой" в Facebook под последним постом.

В работе приложения &quot;Киев Цифровой&quot; произошел сбой

Фото: в "Киев Цифровой" сообщили о проблеме с сетью (скриншот)

Что такое "Киев Цифровой"

Приложение "Киев Цифровой" - это цифровой сервис для жителей столицы, извещающий пользователей о воздушной тревоге, перекрытиях движения на дорогах, авариях в электросети и на трубопроводах по заданному адресу.

В приложении можно найти ближайшую парковку и остановку общественного транспорта, подписать петицию и проголосовать за переименование улицы, площади или станции метрополитена.

Также с помощью приложения можно купить разовый QR-билет на проезд в метро или наземном транспорте и пополнить проездной.

Напомним, ранее мы писали, что у "Киев Цифровой" появилась карта работающих АЗС.

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