Роботи тривають. "Укренерго" встановило обмеження по світлу на 25 листопада

За даними компанії, завтра плануються відключення лише по одній черзі й лише з 14:00 до 20:00 години.

Причина тимчасового запровадження обмежень незмінна, а саме - пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в "Укренерго".

Водночас в компанії пояснили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - додали в компанії