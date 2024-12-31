У роботі Telegram стався збій

У месенджері Telegram стався збій у вівторок, 31 грудня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 21:00 (за київським часом).
Користувачі Telegram масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.
Водночас користувачі скаржаться на повільну роботу застосунку Telegram, а також збої під час підключення до мережі.
Telegram залишається найпопулярнішим месенджером та інтернет-ресурсом в Україні. У країні тривають дискусії щодо можливого обмеження Telegram-каналів через війну, адже анонімність цих платформ викликає серйозне занепокоєння.
Детально про те, чи несе Telegram загрозу і чому українцям рекомендують перейти на інші месенджери - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.