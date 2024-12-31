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В работе Telegram произошел сбой

Иллюстративное фото: в работе Telegram произошел сбой 31 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В мессенджере Telegram произошел сбой во вторник, 31 декабря. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 21:00 (по киевскому времени).

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

В то же время пользователи жалуются на медленную работу приложения Telegram, а также сбои при подключении к сети.

Telegram в Украине

Telegram остается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине. В стране продолжаются дискуссии о возможном ограничении Telegram-каналов из-за войны, ведь анонимность этих платформ вызывает серьезное беспокойство.

Подробно о том, несет ли Telegram угрозу и почему украинцам рекомендуют перейти на другие мессенджеры - в материале РБК-Украина.

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