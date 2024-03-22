У Telegram спостерігаються проблеми в роботі

У месенджері Telegram спостерігаються проблеми в роботі ввечері п'ятниці, 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Причини проблем у роботі Telegram поки невідомі.

Користувачі скаржаться на проблеми з завантаженням фото та відео. Перебої фіксуються з додатком у користувачів з різних країн, у тому числі й в Україні.

Нагадаємо, нещодавно збій стався в роботі Facebook, Instagram та Messenger. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом в соцмережі.

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