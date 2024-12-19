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У роботі Steam зафіксували глобальний збій

Фото: у роботі Steam зафіксували глобальний збій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ігровий сервіс Steam перестав працювати в країнах по всьому світу. Збої в його роботі дійшли й до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Проблеми з доступом до застосунку почалися близько 20:00. Це відбулось після початку зимового розпродажу, який відкрили на цифровому майданчику.

Після цього користувачі з різних країн почали стикатися з проблемами під час входу у свої акаунти на сайті та в застосунку.

Цілком ймовірно, сервіс виявився не готовий до масштабного напливу геймерів.

 

Нагадаємо, днями ми писали, що Valve тестує нову функцію в бета-версії клієнта Steam, яка дає змогу за замовчуванням завантажувати оновлення для ігор тільки під час їхнього запуску.

Також раніше ми писали про 20 найкращих ігор для ПК, у які можна пограти просто зараз.

А ще у нас є матеріал про те, як отримати безкоштовні ігри на Steam за допомогою простих інструкцій.

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