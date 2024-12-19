В работе Steam зафиксировали глобальный сбой

Проблемы с доступом к приложению начались около 20:00. Это произошло после начала зимней распродажи, которую открыли на цифровой площадке.

После этого пользователи из разных стран начали сталкиваться с проблемами при входе в свои аккаунты на сайте и в приложении.

По всей вероятности, сервис оказался не готов к масштабному наплыву геймеров.