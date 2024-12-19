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В работе Steam зафиксировали глобальный сбой

Фото: в работе Steam зафиксировали глобальный сбой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Игровой сервис Steam перестал работать в странах по всему миру. Сбои в его работе дошли и до Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Проблемы с доступом к приложению начались около 20:00. Это произошло после начала зимней распродажи, которую открыли на цифровой площадке.

После этого пользователи из разных стран начали сталкиваться с проблемами при входе в свои аккаунты на сайте и в приложении.

По всей вероятности, сервис оказался не готов к масштабному наплыву геймеров.

Напомним, на днях мы писали, что Valve тестирует новую функцию в бета-версии клиента Steam, которая позволяет по умолчанию загружать обновления для игр только во время их запуска.

Также ранее мы писали о 20 лучших игр для ПК, в которые можно поиграть прямо сейчас.

А еще у нас есть материал о том, как получить бесплатные игры на Steam с помощью простых инструкций.

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