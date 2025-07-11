У роботі популярного сервісу Steam стався масштабний збій

У ніч на 11 липня користувачі по всьому світу почали скаржитися на масштабний збій у роботі популярного сервісу Steam.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Велика частина користувачів поскаржилася на проблеми з підключенням до сервісу - 58%. Також багато хто не може авторизуватися, а ще у 5% виникли проблеми із самим сайтом.
Така проблема виникла у користувачів у багатьох країнах. Найбільше користувачів поскаржилося на проблеми в роботі сервісу в США. Також спостерігалися перебої в Канаді, Україні, Росії та інших країнах.
Steam - це платформа компанії Valve, на якій користувачі можуть купувати, завантажувати, встановлювати і грати в ігри, а також завантажувати програмне забезпечення. Ба більше, її використовують, як соціальну мережу для гравців і платформу для багатокористувацьких ігор.
Раніше користувачам порадили одразу діяти, якщо акаунт у Steam було зламано, оскільки це може призвести до втрати грошей та ігрових досягнень.
Серед інструкцій, рекомендувалося ніколи не переходити на сервіс через надіслане посилання, а також уникати спілкування не з гри в Steam.
Крім того, у грудні 2024 року стало відомо, що компанія Valve тестувала функцію в бета-версії клієнта Steam, яка дає змогу за замовчуванням завантажувати оновлення для ігор тільки під час їхнього запуску.
Про те, як отримати безкоштовні ігри на Steam за допомогою простих інструкцій, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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