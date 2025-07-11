У роботі популярного сервісу Steam стався масштабний збій

Велика частина користувачів поскаржилася на проблеми з підключенням до сервісу - 58%. Також багато хто не може авторизуватися, а ще у 5% виникли проблеми із самим сайтом.

Така проблема виникла у користувачів у багатьох країнах. Найбільше користувачів поскаржилося на проблеми в роботі сервісу в США. Також спостерігалися перебої в Канаді, Україні, Росії та інших країнах.

Що таке Steam

Steam - це платформа компанії Valve, на якій користувачі можуть купувати, завантажувати, встановлювати і грати в ігри, а також завантажувати програмне забезпечення. Ба більше, її використовують, як соціальну мережу для гравців і платформу для багатокористувацьких ігор.