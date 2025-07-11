В работе популярного сервиса Steam произошел масштабный сбой

Большая часть пользователей пожаловалась на проблемы с подключением к сервису - 58%. Также многие не могут авторизоваться, а еще у 5% возникли проблемы с самим веб-сайтом.

Такая проблема возникла у пользователей во многих странах. Больше всего пользователей пожаловалось на проблемы в работе сервиса в США. Также наблюдались перебои в Канаде, Украине, России и других странах.

Что такое Steam

Steam - это платформа компании Valve, на которой пользователи могут покупать, скачивать, устанавливать и играть в игры, а также загружать программное обеспечение. Более того, ее используют, как социальную сеть для игроков и платформу для многопользовательских игр.