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У роботі популярного сервісу Steam стався масштабний збій

П'ятниця 11 липня 2025 02:35
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У роботі популярного сервісу Steam стався масштабний збій Фото: у Steam стався збій (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 11 липня користувачі по всьому світу почали скаржитися на масштабний збій у роботі популярного сервісу Steam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Велика частина користувачів поскаржилася на проблеми з підключенням до сервісу - 58%. Також багато хто не може авторизуватися, а ще у 5% виникли проблеми із самим сайтом.

Така проблема виникла у користувачів у багатьох країнах. Найбільше користувачів поскаржилося на проблеми в роботі сервісу в США. Також спостерігалися перебої в Канаді, Україні, Росії та інших країнах.

У роботі популярного сервісу Steam стався масштабний збій

Що таке Steam

Steam - це платформа компанії Valve, на якій користувачі можуть купувати, завантажувати, встановлювати і грати в ігри, а також завантажувати програмне забезпечення. Ба більше, її використовують, як соціальну мережу для гравців і платформу для багатокористувацьких ігор.

Злам акаунта в Steam - інструкція

Раніше користувачам порадили одразу діяти, якщо акаунт у Steam було зламано, оскільки це може призвести до втрати грошей та ігрових досягнень.

Серед інструкцій, рекомендувалося ніколи не переходити на сервіс через надіслане посилання, а також уникати спілкування не з гри в Steam.

Крім того, у грудні 2024 року стало відомо, що компанія Valve тестувала функцію в бета-версії клієнта Steam, яка дає змогу за замовчуванням завантажувати оновлення для ігор тільки під час їхнього запуску.

Про те, як отримати безкоштовні ігри на Steam за допомогою простих інструкцій, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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