В работе популярного сервиса Steam произошел масштабный сбой
В ночь на 11 июля пользователи по всему миру начали жаловаться на масштабный сбой в работе популярного сервиса Steam.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Большая часть пользователей пожаловалась на проблемы с подключением к сервису - 58%. Также многие не могут авторизоваться, а еще у 5% возникли проблемы с самим веб-сайтом.
Такая проблема возникла у пользователей во многих странах. Больше всего пользователей пожаловалось на проблемы в работе сервиса в США. Также наблюдались перебои в Канаде, Украине, России и других странах.
Что такое Steam
Steam - это платформа компании Valve, на которой пользователи могут покупать, скачивать, устанавливать и играть в игры, а также загружать программное обеспечение. Более того, ее используют, как социальную сеть для игроков и платформу для многопользовательских игр.
Взлом аккаунта в Steam - инструкция
Ранее пользователям посоветовали сразу действовать, если аккаунт в Steam был взломан, поскольку это может привести к потере денег и игровых достижений.
Среди инструкций, рекомендовалось никогда не переходить на сервис через отправленную ссылку, а также избегать общения не по игре в Steam.
Кроме того, в декабре 2024 года стало известно, что компания Valve тестировала функцию в бета-версии клиента Steam, которая позволяет по умолчанию загружать обновления для игр только при их запуске.
О том, как получить бесплатные игры на Steam с помощью простых инструкций, читайте в материале РБК-Украина.
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