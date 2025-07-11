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В работе популярного сервиса Steam произошел масштабный сбой

Пятница 11 июля 2025 02:35
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В работе популярного сервиса Steam произошел масштабный сбой Фото: в Steam произошел сбой (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В ночь на 11 июля пользователи по всему миру начали жаловаться на масштабный сбой в работе популярного сервиса Steam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Большая часть пользователей пожаловалась на проблемы с подключением к сервису - 58%. Также многие не могут авторизоваться, а еще у 5% возникли проблемы с самим веб-сайтом.

Такая проблема возникла у пользователей во многих странах. Больше всего пользователей пожаловалось на проблемы в работе сервиса в США. Также наблюдались перебои в Канаде, Украине, России и других странах.

В работе популярного сервиса Steam произошел масштабный сбой

Что такое Steam

Steam - это платформа компании Valve, на которой пользователи могут покупать, скачивать, устанавливать и играть в игры, а также загружать программное обеспечение. Более того, ее используют, как социальную сеть для игроков и платформу для многопользовательских игр.

Взлом аккаунта в Steam - инструкция

Ранее пользователям посоветовали сразу действовать, если аккаунт в Steam был взломан, поскольку это может привести к потере денег и игровых достижений.

Среди инструкций, рекомендовалось никогда не переходить на сервис через отправленную ссылку, а также избегать общения не по игре в Steam.

Кроме того, в декабре 2024 года стало известно, что компания Valve тестировала функцию в бета-версии клиента Steam, которая позволяет по умолчанию загружать обновления для игр только при их запуске.

О том, как получить бесплатные игры на Steam с помощью простых инструкций, читайте в материале РБК-Украина.

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