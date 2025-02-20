У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

У роботі "Нової пошти" стався збій 20 лютого. Не працює ні сайт, ні додаток.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарії у Facebook компанії.
"Щось сталося. Додаток не працює і неможливо дозвонитися на "гарячу" лінію. Мені треба терміново відправляти з поштомату. І на сайт зайти неможливо", - жаліються клієнти у соцмережі.
Крім того, за даними користувачів - "гаряча" лінія мовчить, оператори теж мовчать, а про збій "випадково дізнались з соцмереж".
"Сайт і додатки не працюють - якась проблема?", "Вибило з додатку, тепер зайти неможливо", "Додаток висить. Оплатити посилкк неможливо", - скаржаться клієнти сервісу.
Користувачі скаржаться на збій в роботі "Нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)
Зазначимо, що буквально вчора, 19 лютого, хакери зламали сторінки провайдера "Ланет". Також зломщики зробили провокаційну розсилку.
Нагадаємо, минулого року хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
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