Провайдер "Ланет" повідомив про злом і розсилку шкідливих SMS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook .

"Нашу офіційну сторінку в X (Twitter) було зламано, а у Viber було здійснено розсилку повідомлень з використанням альфа-імені. Наразі доступ до X (Twitter) уже відновлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі постачальник інтернет-послуг просить не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на повідомлення, які можуть надходити від імені акаунтів "Ланета".

Важливо, що уся офіційна інформація наразі публікується лише на офіційному сайті та у підтверджених соцмережах провайдера.