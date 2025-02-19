Провайдер "Ланет" повідомив про злом і розсилку шкідливих SMS
Хакери зламали сторінки провайдера "Ланет". Також зломщики зробили провокативну розсилку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook.
"Нашу офіційну сторінку в X (Twitter) було зламано, а у Viber було здійснено розсилку повідомлень з використанням альфа-імені. Наразі доступ до X (Twitter) уже відновлено", - йдеться у повідомленні.
Наразі постачальник інтернет-послуг просить не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на повідомлення, які можуть надходити від імені акаунтів "Ланета".
Важливо, що уся офіційна інформація наразі публікується лише на офіційному сайті та у підтверджених соцмережах провайдера.
Не перша атака хакерів в Україні
Нагадаємо, минулого року хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Крім того, збій стався в мобільному додатку "Резерв+" 8 лютого. Користувачі скаржилися на проблеми під час входу.
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