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У роботі метро Києва стався збій: як оплатити проїзд

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 09:47
У роботі метро Києва стався збій: як оплатити проїзд Фото: у роботі метро Києва стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовує qr-код для оплати за проїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Так, на станціях неможливо оплатити проїзд за допомогою qr-коду - його зазвичай генерують у застосунку "Київ Цифровий" або видають термінали у паперовому вигляді.

Як можна сплатити за проїзд:

  • транспортною картою
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

При цьому у КМДА зазначають, що проблема тимчасова, а спеціалісти вже працюють на відновленням сервісу.

Оновлено від 10:18

У метро відновили оплату проїзду за допомогою qr-квитків.

Qr-коди, що були згенеровані зранку у застосунку "Київ Цифрови" самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно.

Нововведення у метро

З 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також було відкрило додаткові виходи на деяких станціях.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві перейменували дві станції метро - "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

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