У роботі метро Києва стався збій: як оплатити проїзд
У роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовує qr-код для оплати за проїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Так, на станціях неможливо оплатити проїзд за допомогою qr-коду - його зазвичай генерують у застосунку "Київ Цифровий" або видають термінали у паперовому вигляді.
Як можна сплатити за проїзд:
- транспортною картою
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
При цьому у КМДА зазначають, що проблема тимчасова, а спеціалісти вже працюють на відновленням сервісу.
Оновлено від 10:18
У метро відновили оплату проїзду за допомогою qr-квитків.
Qr-коди, що були згенеровані зранку у застосунку "Київ Цифрови" самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно.
Нововведення у метро
З 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також було відкрило додаткові виходи на деяких станціях.
РБК-Україна також повідомляло, що у Києві перейменували дві станції метро - "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".
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