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У метро Києва збій. Тимчасово не працює оплата qr-кодами

Фото: у роботі метро Києва стався збій (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У роботі Київського метрополітену стався збій у середу, 21 червня. На станціях тимчасово не спрацьовує qr-код для оплати за проїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий", - сказано у повідомленні.

Як зауважили в КМДА, фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Як можна сплатити за проїзд:

  • транспортною картою
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нововведення у метро

З 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також було відкрило додаткові виходи на деяких станціях.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві перейменували дві станції метро - "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

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Київметро