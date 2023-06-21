У метро Києва збій. Тимчасово не працює оплата qr-кодами

"У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий", - сказано у повідомленні.

Як зауважили в КМДА, фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Як можна сплатити за проїзд:

транспортною картою

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нововведення у метро

З 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також було відкрило додаткові виходи на деяких станціях.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві перейменували дві станції метро - "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

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