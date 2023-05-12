У роботі метро Києва анонсували важливі зміни вже з 14 травня

У Києві відкриють зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену орієнтовно з неділі, 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Так, начальник КМВА Сергій Попко ухвалив рішення відкрити вестибюлі станцій метро "Чернігівська", "Лівобережна", "Нивки", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Контрактова площа", "Васильківська", "Харківська" та "Позняки".

Зазначається, що рішення було узгоджено з Нацполіцією. Його ухвалено задля комфортного пересування киян та гостей міста метрополітеном.

При цьому підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.

Нагадаємо, вчора у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро та закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.

Додамо, що з 26 березня у Києві змінили графік роботи метрополітену та наземного транспорту.

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