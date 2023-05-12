У роботі метро Києва анонсували важливі зміни вже з 14 травня
У Києві відкриють зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену орієнтовно з неділі, 14 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Так, начальник КМВА Сергій Попко ухвалив рішення відкрити вестибюлі станцій метро "Чернігівська", "Лівобережна", "Нивки", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Контрактова площа", "Васильківська", "Харківська" та "Позняки".
Зазначається, що рішення було узгоджено з Нацполіцією. Його ухвалено задля комфортного пересування киян та гостей міста метрополітеном.
При цьому підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.
Нагадаємо, вчора у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро та закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.
Додамо, що з 26 березня у Києві змінили графік роботи метрополітену та наземного транспорту.
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