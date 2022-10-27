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У роботі Instagram стався масштабний збій

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Четвер 27 жовтня 2022 17:01
У роботі Instagram стався масштабний збій Фото: у роботі Instagram стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 27 жовтня, у роботі програми для обміну фотографіями та відеозаписами Instagram спостерігається збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу DownDetector.

Більшість людей (40%) скаржаться на проблеми з авторизацією, 39% - на роботу програми, а ще 21% - на роботу веб-сайту Instagram.

У роботі Instagram стався масштабний збій

Фото: збій у роботі Instagram (скриншот)

У коментарях порталу користувачі повідомляють, що не можуть переглянути історії або відкрити сторінку інших людей у браузері.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск натякнув, що все ж таки придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соціальною мережею.

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