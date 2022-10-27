В работе Instagram произошел масштабный сбой

В четверг, 27 октября, в работе приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram наблюдается сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала DownDetector .

Большинство людей (40%) жалуется на проблемы с авторизацией, 39% - на работу приложения, а еще 21% - на работу веб-сайта Instagram.

Фото: сбой в работе Instagram (скриншот)

В комментариях портала пользователи сообщают, что не могут просмотреть истории или открыть страничку других людей в браузере.