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У роботі ChatGPT стався масштабний збій

Четвер 26 грудня 2024 21:50
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У роботі ChatGPT стався масштабний збій Ілюстративне фото: ChatGPT перестав працювати 26 грудня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У роботі ChatGPT сьогодні, 26 грудня, ввечері спостерігається масштабний збій. Чат-бот тимчасово недоступний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Під час спроби введення запиту в чат-боті видає помилку. При цьому історія запитів у ChatGPT Також недоступна.

Фото: збій у роботі ChatGPT (скріншот)

Поки що інформації про причину збою в роботі чат-бота немає.

ChatGPT і Grok

Нагадаємо, ChatGPT - це найпопулярніший чат-бот на базі штучного інтелекту, який був створений ще у 2022 році. Детально про нього можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

До слова, нещодавно стало відомо, що мільярдер Ілон Маск запустив власний чат-бот на базі штучного інтелекту, який називається Grok.

Такий чат-бот доступний для користувачів соцмережі X, вони можуть відправляти до 10 повідомлень кожні дві години.

Відомо, що Grok, на відміну від ChatGPT, має перевагу в доступі до інформації в реальному часі через платформу X.

Також чат-бот не бере до уваги політкоректність у своїх відповідях користувачам.

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