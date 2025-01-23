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В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

Четверг 23 января 2025 14:29
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В работе ChatGPT произошел масштабный сбой Фото: в ChatGPT произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В работе ChatGPT в четверг, 23 января, произошел масштабный сбой. Чат-бот временно недоступен для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Как отмечают пользователи, ChatGPT выдает ошибку при попытке открыть виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом. Некоторые пользователи жалуются, что при попытке ввода запроса в ChatGPT выдает ошибку.

Фото: в ChatGPT произошел сбой (скриншот downdetector.com)

По данным сервиса Downdetector, сбой в ChatGPT имеет глобальный характер, а проблемы в работе фиксируют не только в Украине, но и в странах Европы и США.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.

Что такое ChatGPT

ChatGPT - это удобный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом от компании OpenAI. Он был представлен в конце 2022 года и быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру.

Чат-бот с искусственным интеллектом может отвечать на сложные запросы из практически любой отрасли и делать это простым языком. Больше о ChatGPT - в материале РБК-Украина.

Добавим, что последний раз сбой в работе ChatGPT фиксировали 26 декабря 2024 года.

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