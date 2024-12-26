У роботі ChatGPT стався масштабний збій

У роботі ChatGPT сьогодні, 26 грудня, ввечері спостерігається масштабний збій. Чат-бот тимчасово недоступний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Під час спроби введення запиту в чат-боті видає помилку. При цьому історія запитів у ChatGPT Також недоступна.
Фото: збій у роботі ChatGPT (скріншот)
Поки що інформації про причину збою в роботі чат-бота немає.
Нагадаємо, ChatGPT - це найпопулярніший чат-бот на базі штучного інтелекту, який був створений ще у 2022 році. Детально про нього можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
До слова, нещодавно стало відомо, що мільярдер Ілон Маск запустив власний чат-бот на базі штучного інтелекту, який називається Grok.
Такий чат-бот доступний для користувачів соцмережі X, вони можуть відправляти до 10 повідомлень кожні дві години.
Відомо, що Grok, на відміну від ChatGPT, має перевагу в доступі до інформації в реальному часі через платформу X.
Також чат-бот не бере до уваги політкоректність у своїх відповідях користувачам.
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