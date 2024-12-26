В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

ChatGPT и Grok

Напомним, ChatGPT - это самый популярный чат-бот на базе искусственного интеллекта, который был создан еще в 2022 году. Детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, недавно стало известно, что миллиардер Илон Маск запустил собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта, который называется Grok.

Такой чат-бот доступен для пользователей соцсети X, они могут отправлять до 10 сообщений каждые два часа.

Известно, что Grok, в отличии от ChatGPT, имеет преимущество в доступе к информации в реальном времени через платформу X.

Также чат-бот не берет во внимание политкорректность в своих ответах пользователям.

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