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В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

Иллюстративное фото: ChatGPT перестал работать 26 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В работе ChatGPT сегодня, 26 декабря, вечером наблюдается масштабный сбой. Чат-бот временно недоступен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

При попытке ввода запроса в чат-боте выдает ошибку. При этом история запросов в ChatGPT Также недоступна. 

 

Фото: сбой в работе ChatGPT (скриншот)

Пока что информации о причине сбоя в работе чат-бота нет. 

ChatGPT и Grok

Напомним, ChatGPT - это самый популярный чат-бот на базе искусственного интеллекта, который был создан еще в 2022 году. Детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, недавно стало известно, что миллиардер Илон Маск запустил собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта, который называется Grok.

Такой чат-бот доступен для пользователей соцсети X, они могут отправлять до 10 сообщений каждые два часа.

Известно, что Grok, в отличии от ChatGPT, имеет преимущество в доступе к информации в реальном времени через платформу X.

Также чат-бот не берет во внимание политкорректность в своих ответах пользователям.

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