Роботи більше ніж шукачів. Найпопулярніші вакансії в Україні з високими зарплатами

На ринку праці України зберігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій б'є рекорди, але конкуренція серед кандидатів спадає. У роботодавців високий попит на робочі професії, спеціалістів у сфері обслуговування та продажів. Водночас все більше українців бажають працювати онлайн.
Докладніше про те, кого шукають роботодавці, які зарплати пропонують, а також перелік вакансій, що будуть популярними в найближчі роки – на РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися: дані досліджень порталу Work.uа, публікації сайтів Державної служби зайнятості, Федерації профспілок України, Європейської бізнес асоціації, звіт Future of Jobs 2023 зі Всесвітнього економічного форуму.
З початком повномасштабного вторгнення РФ ситуація на українському ринку праці стала критичною. Так, на сайті пошуку роботи Work.uа кількість вакансій впала зі 100 тисяч на місяць до 6 тисяч.
Проте за півтора року ситуація змінилася на краще. У більшості регіонів ринок праці повністю відновився, а у вересні встановив рекорд – по Україні було розміщено 105 809 пропозицій роботи, що є найбільшим показником з лютого 2022. Кандидатів шукають навіть у прифронтових областях.
Серед шукачів найбільший попит мають вакансії з можливістю працювати онлайн. Згідно із дослідженням Work.uа, роботодавці, які шукають співробітників на дистанційку, мають у 5 разів більше відгуків.
Найбільш висока конкуренція в онлайні на посади ретушера, відеомонтажера, адміністратора інтернет-магазину.
За кількістю розміщених резюме, загалом великою є кількість охочих працювати на таких посадах: стиліст, SMM-спеціаліст, консьєрж, програміст WordPress, фінансовий консультант, закрійник, офіс-менеджер, майстер манікюру, колектор.
В IT-секторі багато відгуків на вакансії Front-end програміста, тестувальника, javascript-програміста, програміста Java. Однак і в цій сфері знижується активність кандидатів, як порівняти з початком літа 2023.
Найбільше шукачів бажають влаштуватися роботу в Києві та області, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.
Роботодавці потребують кваліфікованих спеціалістів з досвідом, лікарів, освітян, представників робочих професій, обслуговуючого персоналу, фахівців у сфері торгівлі.
Найбільше вакансій в Україні за період із січня до жовтня 2023:
Такі дані наводить Державна служба зайнятості серед вакансій, зареєстрованих на Єдиному порталі пошуку роботи.
Не вистачає кадрів серед представників таких професій: лікар, швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, вантажник, слюсар-сантехнік, токар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварювальник.
Опитування Європейської бізнес асоціації серед українських компаній показало, що 55% з них вже відчувають дефіцит кадрів, 33% компаній відчувають його частково і ще 12% поки не відчувають недостачі. Роботодавці найбільше шукають таких спеціалістів:
У дослідженні Work.uа йдеться про те, що роботодавцям ледь вдається отримати хоча б один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації. Серед них лікар (ендокринолог, гастроентеролог), гірник, інструментальник, електрослюсар, покрівельник, складальник верху взуття, інженер з інвентаризації.
Загалом за минулий місяць ТОП-10 вакансій на Work.uа з найбільшим попитом серед роботодавців виглядає так:
На порталі пошуку роботи зазначають, що наразі збільшується кількість пропозицій роботи у сфері маркетингу, реклами, адже бізнес готується до сезону розпродажів.
Крім того, зростає кількість пропозицій роботи для ветеранів, пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю.
Середній рівень зарплати по Україні серед запропонованих вакансій становить 18 тис. грн. Лідирує Київ – 20 тис. грн. На другому місці – Львів (18,5 тис. грн), за ним – Дніпро (18 тис. грн). При цьому середня зарплата на дистанційній роботі наразі складає 24,3 тис. грн.
На найвищі зарплати шукачі роботи можуть розраховувати в таких сферах (дані Work.uа, в яких не враховані керівні вакансії та ІТ) :
Низький рівень зарплати залишається у консьєржів, санітарів, прибиральників. Це менш як 10 тис. грн на місяць.
Серед зареєстрованих пропозицій на державному Єдиному порталі пошуку роботи високий рівень доходу пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. До того ж рівень зарплати може залежати від наявності певних здібностей та навичок (гнучкість, комунікабельність, адаптивність).
Державна служба зайнятості наводить перелік окремих вакансій, за якими роботодавці обіцяли високу зарплату:
Наступні чотири роки в Україні зростатиме потреба у фахівцях та робітничих кадрах. У Федерації профспілок прогнозують, що у 2024 році вона становитиме 482 тис. осіб, а до 2027 збільшиться до 669 тис. осіб.
Найбільший попит у 2024-2027 у роботодавців буде на представників таких професій:
Внаслідок автоматизації та цифровізації глобальний ринок праці трансформуватиметься. Набудуть популярності нові вакансії, пов'язані з технологіями, сферою відновлюваної енергетики. Водночас деякі робочі місця скоротяться.
У звіті Future of Jobs 2023, що був опублікований на Всесвітньому економічному форумі зазначено, що в наступні роки фахівці зі штучного інтелекту очолять список вакансій, що швидко розвиваються, за ними – спеціалісти зі сталого розвитку та бізнес-аналітики.
Зростатиме попит на працівників сільського господарства (оператори обладнання), водіїв великогабаритного транспорту, механіків, працівників освіти, будівельників.
Більшість посад, які скоротяться, – адміністративні, секретарські, а також у сфері торгівлі. Очікується, що найшвидше скорочуватимуться вакансії касирів у банках, службовців поштової служби, касирів у магазинах і квиткових клерків.
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