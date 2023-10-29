Роботи більше ніж шукачів. Найпопулярніші вакансії в Україні з високими зарплатами

Що відбувається на ринку праці України під час війни

З початком повномасштабного вторгнення РФ ситуація на українському ринку праці стала критичною. Так, на сайті пошуку роботи Work.uа кількість вакансій впала зі 100 тисяч на місяць до 6 тисяч.

Проте за півтора року ситуація змінилася на краще. У більшості регіонів ринок праці повністю відновився, а у вересні встановив рекорд – по Україні було розміщено 105 809 пропозицій роботи, що є найбільшим показником з лютого 2022. Кандидатів шукають навіть у прифронтових областях.

При цьому кількість шукачів роботи щомісяця зменшується. За вересень 2023 показник розміщених резюме претендентів впав ще на 4% і наблизився до найнижчої позначки за останні 3 роки.

Де хочуть працювати українці

Серед шукачів найбільший попит мають вакансії з можливістю працювати онлайн. Згідно із дослідженням Work.uа, роботодавці, які шукають співробітників на дистанційку, мають у 5 разів більше відгуків.

Найбільш висока конкуренція в онлайні на посади ретушера, відеомонтажера, адміністратора інтернет-магазину.

За кількістю розміщених резюме, загалом великою є кількість охочих працювати на таких посадах: стиліст, SMM-спеціаліст, консьєрж, програміст WordPress, фінансовий консультант, закрійник, офіс-менеджер, майстер манікюру, колектор.

В IT-секторі багато відгуків на вакансії Front-end програміста, тестувальника, javascript-програміста, програміста Java. Однак і в цій сфері знижується активність кандидатів, як порівняти з початком літа 2023.

Найбільше шукачів бажають влаштуватися роботу в Києві та області, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

Кого шукають роботодавці

Роботодавці потребують кваліфікованих спеціалістів з досвідом, лікарів, освітян, представників робочих професій, обслуговуючого персоналу, фахівців у сфері торгівлі.

Найбільше вакансій в Україні за період із січня до жовтня 2023:

на підприємствах переробної промисловості (18%);

в оптовій та роздрібній торгівлі (17%);

у сфері освіти (11%);

у сільському господарстві (10%);

у сфері охорони здоров’я (8%);

в державному управлінні й обороні (7%);

у сфері транспорту (7%).

Такі дані наводить Державна служба зайнятості серед вакансій, зареєстрованих на Єдиному порталі пошуку роботи.

Не вистачає кадрів серед представників таких професій: лікар, швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, вантажник, слюсар-сантехнік, токар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварювальник.

Фото: в Україні не вистачає кадрів серед робітничих професій (Getty Images)

Опитування Європейської бізнес асоціації серед українських компаній показало, що 55% з них вже відчувають дефіцит кадрів, 33% компаній відчувають його частково і ще 12% поки не відчувають недостачі. Роботодавці найбільше шукають таких спеціалістів:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;

обслуговуючий персонал.

У дослідженні Work.uа йдеться про те, що роботодавцям ледь вдається отримати хоча б один відгук на вакансії за посадами, які вимагають вузької спеціалізації. Серед них лікар (ендокринолог, гастроентеролог), гірник, інструментальник, електрослюсар, покрівельник, складальник верху взуття, інженер з інвентаризації.

Загалом за минулий місяць ТОП-10 вакансій на Work.uа з найбільшим попитом серед роботодавців виглядає так:

Сфера обслуговування (20 172 вакансій)

Робочі спеціальності, виробництво (19 685)

Продаж, закупівля (13 768)

Роздрібна торгівля (12 836)

Готельно-ресторанний бізнес, туризм (11 300)

Логістика, склад, ЗЕД (10 944)

Медицина, фармацевтика (6 672)

На порталі пошуку роботи зазначають, що наразі збільшується кількість пропозицій роботи у сфері маркетингу, реклами, адже бізнес готується до сезону розпродажів.

Крім того, зростає кількість пропозицій роботи для ветеранів, пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю.

Кому пропонують високу зарплату

Середній рівень зарплати по Україні серед запропонованих вакансій становить 18 тис. грн. Лідирує Київ – 20 тис. грн. На другому місці – Львів (18,5 тис. грн), за ним – Дніпро (18 тис. грн). При цьому середня зарплата на дистанційній роботі наразі складає 24,3 тис. грн.

Середні зарплати в Україні (скріншот Work.uа)

На найвищі зарплати шукачі роботи можуть розраховувати в таких сферах (дані Work.uа, в яких не враховані керівні вакансії та ІТ) :

52, 5 тис. грн – медіабаєр;

45 тис. грн – водій-міжнародник;

40 тис. грн – бізнес-аналітик;

40 тис. грн – стоматолог ендодонтії;

37,5 тис. грн – рихтувальник;

35 тис. грн – рієлтор.

Низький рівень зарплати залишається у консьєржів, санітарів, прибиральників. Це менш як 10 тис. грн на місяць.

Серед зареєстрованих пропозицій на державному Єдиному порталі пошуку роботи високий рівень доходу пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. До того ж рівень зарплати може залежати від наявності певних здібностей та навичок (гнучкість, комунікабельність, адаптивність).

Державна служба зайнятості наводить перелік окремих вакансій, за якими роботодавці обіцяли високу зарплату:

фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн;

інженер-програміст – 90 тис. грн;

ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник – 60 тис. грн;

водій – 60 тис. грн;

агроном – 52 тис. грн;

директор відділення – 49 тис. грн;

лікар – 45 тис. грн;

архітектор – 45 тис. грн;

аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн;

плавильник металу – 40 тис. грн.

Що чекає на ринок праці в майбутньому

Наступні чотири роки в Україні зростатиме потреба у фахівцях та робітничих кадрах. У Федерації профспілок прогнозують, що у 2024 році вона становитиме 482 тис. осіб, а до 2027 збільшиться до 669 тис. осіб.

Найбільший попит у 2024-2027 у роботодавців буде на представників таких професій:

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тис. осіб;

Керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис. осіб;

Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тис. осіб;

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тис. осіб;

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тис. осіб.

Внаслідок автоматизації та цифровізації глобальний ринок праці трансформуватиметься. Набудуть популярності нові вакансії, пов'язані з технологіями, сферою відновлюваної енергетики. Водночас деякі робочі місця скоротяться.

У звіті Future of Jobs 2023, що був опублікований на Всесвітньому економічному форумі зазначено, що в наступні роки фахівці зі штучного інтелекту очолять список вакансій, що швидко розвиваються, за ними – спеціалісти зі сталого розвитку та бізнес-аналітики.

Фото: оператор сільгоспобладнання – одна з вакансій, що матимуть попит у наступні 5 років (Getty Images)

Зростатиме попит на працівників сільського господарства (оператори обладнання), водіїв великогабаритного транспорту, механіків, працівників освіти, будівельників.

Більшість посад, які скоротяться, – адміністративні, секретарські, а також у сфері торгівлі. Очікується, що найшвидше скорочуватимуться вакансії касирів у банках, службовців поштової служби, касирів у магазинах і квиткових клерків.