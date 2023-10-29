Работы больше чем соискателей. Самые востребованные вакансии в Украине с высокими зарплатами

Что происходит на рынке труда Украины во время войны

С началом полномасштабного вторжения в РФ ситуация на украинском рынке труда стала критической. Так, на сайте поиска работы Work.ua количество вакансий упало со 100 тысяч в месяц до 6 тысяч.

Однако за полтора года ситуация изменилась к лучшему. В большинстве регионов рынок труда полностью восстановился, а в сентябре установил рекорд – по Украине было размещено 105 809 предложений работы, что является самым большим показателем с февраля 2022. Кандидатов ищут даже в прифронтовых областях.

При этом количество соискателей ежемесячно уменьшается. За сентябрь 2023 показатель размещенных резюме претендентов упал еще на 4% и приблизился к самой низкой отметке за последние 3 года.

Где хотят работать украинцы

Среди соискателей наибольшим спросом пользуются вакансии с возможностью работать онлайн. Согласно исследованию Work.uа, работодатели, ищущие сотрудников на дистанционку, имеют в 5 раз больше отзывов.

Наиболее высока конкуренция в онлайне на должности ретушера, видеомонтажера, администратора интернет-магазина.

По количеству размещенных резюме, большое количество желающих работать на таких должностях: стилист, SMM-специалист, консьерж, программист WordPress, финансовый консультант, закройщик, офис-менеджер, мастер маникюра, коллектор.

В IT-секторе много отзывов на вакансии Front-end программиста, тестировщика, javascript-программиста, программиста Java. Однако и в этой сфере снижается активность кандидатов, если сравнить с началом лета 2023 года.

Больше всего соискателей хотят устроиться на работу в Киеве и области, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Кого ищут работодатели

Работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с опытом, врачах, педагогах, представителях рабочих профессий, обслуживающем персонале, специалистах в сфере торговли.

Больше всего вакансий в Украине за период с января до октября 2023:

на предприятиях перерабатывающей промышленности (18%);

в оптовой и розничной торговле (17%);

в сфере образования (11%);

в сельском хозяйстве (10%);

в сфере здравоохранения (8%);

в государственном управлении и обороне (7%);

в области транспорта (7%).

Такие данные приводит Государственная служба занятости среди вакансий, зарегистрированных на Едином портале поиска работы.

Не хватает кадров среди представителей таких профессий: врач, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчик, слесарь-сантехник, токарь, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик.

Фото: в Украине не хватает кадров среди рабочих профессий (Getty Images)

Опрос Европейской бизнес ассоциации среди украинских компаний показал, что 55% из них уже испытывают дефицит кадров, 33% компаний испытывают его частично и еще 12% пока не испытывают недостатка. Работодатели больше всего ищут таких специалистов:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист со знанием английского языка;

маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

работники магазина: повар, пекарь, разработчик рыбы;

обслуживающий персонал.

В исследовании Work.uа говорится, что работодателям едва удается получить хотя бы один отзыв на вакансии по должностям, требующим узкой специализации. Среди них врач (эндокринолог, гастроэнтеролог), горняк, инструментальщик, электрослесарь, кровельщик, сборщик верха обуви, инженер по инвентаризации.

В общей сложности за прошлый месяц ТОП-10 вакансий на Work.uа с наибольшим спросом среди работодателей выглядит так:

Сфера обслуживания (20 172 вакансий)

Рабочие специальности, производство (19 685)

Продажи, закупка (13 768)

Розничная торговля (12 836)

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (11 300)

Логистика, состав, ВЭД (10 944)

Медицина, фармацевтика (6 672)

На портале поиска работы отмечают, что на данный момент увеличивается количество предложений работы в сфере маркетинга, рекламы, ведь бизнес готовится к сезону распродаж.

Кроме того, растет количество предложений работы для ветеранов, пенсионеров, студентов, людей с инвалидностью.

Кому предлагают высокую зарплату

Средний уровень зарплаты в Украине среди предложенных вакансий составляет 18 тыс. грн. Лидирует Киев – 20 тыс. грн. На втором месте – Львов (18,5 тыс. грн), за ним – Днепр (18 тыс. грн). При этом средняя зарплата на дистанционной работе составляет 24,3 тыс. грн.

Средние зарплаты в Украине (скриншот Work.ua)

На самые высокие зарплаты соискатели могут рассчитывать в таких сферах (данные Work.uа, в которых не учтены руководящие вакансии и ІТ) :

52, 5 тыс. грн – медиабаер;

45 тыс. грн – водитель-международник;

40 тыс. грн – бизнес-аналитик;

40 тыс. грн – стоматолог эндодонтии;

37,5 тыс. грн – рихтовщик;

35 тыс. грн – риелтор.

Низкий уровень зарплаты остается у консьержей, санитаров, уборщиков. Это менее 10 тыс. грн в месяц.

Среди зарегистрированных предложений на Едином портале поиска работы высокий уровень дохода предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач, или за работу в особых условиях. К тому же, уровень зарплаты может зависеть от наличия определенных способностей и навыков (гибкость, коммуникабельность, адаптивность).

Государственная служба занятости приводит перечень отдельных вакансий, по которым работодатели обещали высокую зарплату:

специалист по разработке компьютерных программ – 110 тыс. грн;

инженер-программист – 90 тыс. грн;

литейщик металлов и сплавов – 70 тыс. грн;

слесарь-инструментальщик – 60 тыс. грн;

водитель – 60 тыс. грн;

агроном – 52 тыс. грн;

директор отделения – 49 тыс. грн;

врач – 45 тыс. грн;

архитектор – 45 тыс. грн;

аналитик (банковская деятельность) – 42 тыс. грн;

плавильщик металла – 40 тыс. грн.

Что ждет рынок труда в будущем

Следующие четыре года в Украине будет расти потребность в специалистах и рабочих кадрах. В Федерации профсоюзов прогнозируют, что в 2024 году она составит 482 тыс. человек, а к 2027 году увеличится до 669 тыс. человек.

Наибольший спрос в 2024-2027 у работодателей будет на представителей таких профессий:

Рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве – 358 тыс. человек;

Руководители предприятий, учреждений и организаций – 179 тыс. человек;

Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок – 175 тыс. человек;

Профессионалы в области физических, математических и технических наук – 147 тыс. человек;

Технические специалисты в области прикладных наук и техники – 143 тыс. человек.

В результате автоматизации и цифровизации глобальный рынок труда будет трансформироваться. Станут восьребованными новые вакансии, связанные с технологиями, сферой возобновляемой энергетики. В то же время, некоторые рабочие места сократятся.

В отчете Future of Jobs 2023, опубликованном на Всемирном экономическом форуме указано, что в последующие годы специалисты по искусственному интеллекту возглавят список быстроразвивающихся вакансий, за ними – специалисты по устойчивому развитию и бизнес-аналитики.

Фото: оператор сельхозоборудования – одна из вакансий, которые будут востребованы в следующие 5 лет (Getty Images)

Будет расти спрос на работников сельского хозяйства (операторы оборудования), водителей крупногабаритного транспорта, механиков, работников образования, строителей.

Большинство должностей, на которые снизится потребность, – административные, секретарские, а также в сфере торговли. Ожидается, что быстрее всего будут сокращаться вакансии кассиров в банках, служащих почтовой службы, кассиров в магазинах и билетных клерков.