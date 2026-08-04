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Роботи атакують з неба: ЗМІ вперше розкрили нову тактику ЗСУ

09:45 04.08.2026 Вт
2 хв
Наступний етап війни вже розпочався
aimg Юлія Капітонова
Фото: Тандем роботів і дронів вже успішно застосовують (Brave1)

Сили оборони України здійснили перший повітряний штурм за участю роботів, яких на поле бою доставили дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як вдалося дізнатися журналістам, роль "повітряного носія" виконав важкий безпілотник, який доставив наземний роботизований комплекс ARK-1 глибоко в тил армії РФ.

Таку нову тактику вже назвали "сумчастою" - за аналогією із сумчастими тваринами - фактично йдеться про те, що один апарат транспортує й "випускає" інший.

Що цікаво, іІдея використовувати дрони для доставки інших безпілотників або наземних роботів існувала ще до початку повномасштабної війни, однак саме Україна застосувала її на полі бою.

Схожий принцип ЗСУ вже активно використовують із FPV-дронами: великі безпілотники підвозять менші ближче до цілі, після чого останні вирушають на виконання бойового завдання.

Ба більше, аналогічний підхід випробували й на морі. Під час першого в історії безекіпажного морського десанту на Кінбурнську косу безпілотний катер доставив на берег гусеничний наземний робот із дистанційно керованим кулеметом. Після висадки машина рушила вглиб території, ймовірно, для розвідки та пошуку залишків російських військ.

Пентагон тестував схожі технології ще у 2003, 2009 та 2014 роках. Зокрема, у межах проєкту STORK дрон скидав наземного робота на парашуті для виконання розвідувальних завдань, а безпілотні гелікоптери Fire Scout і K-MAX відпрацьовували десантування роботизованих платформ. Однак жоден із цих проєктів так і не дійшов до реального бойового застосування.

На відміну від США, які мали значно більші ресурси, Україна змогла створити працездатну систему з обмеженим бюджетом і вже застосувала її в реальних бойових умовах.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів