Работа в ВСУ: какие самые популярные вакансии и сколько платят
Украинцы могут самостоятельно выбрать специальность в Силах обороны в соответствии с навыками и предпочтениями. Предложения от разных военных подразделений активно размещают на рекрутинговых платформах, и далеко не все вакансии предусматривают службу "на нуле".
Подробнее о том, кто сейчас нужен в ВСУ, какие предлагают зарплаты и как присоединиться к Силам обороны на выбранную вакансию, – в материале РБК-Украина.
Содержание:
- Какие военные вакансии наиболее востребованы
- ТОП-10 вакансий для военнослужащих: от гранатометчика до кочегара
- Как вступить в ряды ВСУ на выбранную вакансию. Инструкция
Какие военные вакансии наиболее востребованы
Благодаря военному рекрутингу украинцы могут присоединиться к армии и выбрать специальность по собственному желанию.
Минобороны открывает рекрутинговые центры и сотрудничает с несколькими кадровыми платформами, где кроме гражданских вакансий публикуют также предложения от военных подразделений.
В настоящее время Силы обороны нуждаются в разных специалистах, но больше всего предложений работы есть в категориях "охрана и безопасность", "транспорт", "медицина, фармацевтика".
Причем в последней категории за прошлый месяц наблюдался активный прирост вакансий (+23%). Такие данные приводит портал поиска работы Work.ua. Всего на портале размещено почти 5 тысяч вакансий (за май их количество увеличилось на 15%).
Впервые на портале количество отзывов на вакансии от Сил обороны возросло – в мае соискатели отправили 16 764 отзывов (на 10% больше, чем в апреле). Несмотря на это, показатель конкуренции упал, ведь количество отзывов не успевает за числом вакансий.
Больше отзываются мужчины – 65%, соответственно 35% – женщины. Активность по отзывам показывают мужчины 25-55 лет. В мае эта категория соискателей направила на 19% больше отзывов чем в апреле.
ТОП-10 вакансий для военнослужащих: от гранатометчика до кочегара
Гранатометчик
Одна из самых востребованных вакансий в категории "охрана и безопасность". 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" предлагает службу гранатометчикам по контракту или официальную мобилизацию, также возможен перевод действующих военнослужащих только в пределах НГУ с согласия непосредственного командира.
Скриншот work.ua
Денежное обеспечение – от 51 до 190 тыс. грн в зависимости от продолжительности и района выполнения задания.
В обязанности будет входить:
- обеспечение эффективного и безопасного использования гранатометов;
- выполнение задач по установке и использованию гранатометных систем;
- обеспечение точности и высокой эффективности при выполнении стрельбы из гранатометов;
- соблюдение правил сохранности и военного регламента;
- постоянная подготовка и поддержание готовности к действиям в боевых условиях.
Оператор БПЛА
148 батальон 116 ОБр Сил ТрО ищет специалиста на должность оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Желательно иметь опыт работы с БПЛА, но также рассматривают кандидатов, готовых учиться и развиваться.
Скриншот work.ua
Требования к кандидату: ответственность и знание технических характеристик БПЛА; знание протоколов безопасности, навыки понимания и соблюдения требований Управления гражданской авиации.
Денежное обеспечение – 52-120 тыс. грн.
Обязанности:
- Выполнение миссий с использованием беспилотников для получения данных с местоположений вражеских сил, изготовление фото и видео для дальнейшего анализа;
- Контроль над надлежащей эксплуатацией БПЛА и обеспечение безопасности во время его работы.
Водитель-крановщик
Военно-морские Силы нуждаются в водителях с опытом работы на автомобильном кране (с соответствующим образованием и допуском).
Скриншот work.ua
Предлагается мобилизация или служба по контракту. Зарплата – на уровне 25-55 тыс. грн. Желаемый возраст кандидата – от 20 до 40 лет.
Машинист экскаватора
Военная часть А0451 в Дубно Ровенской области предлагает вакансию машиниста экскаватора для службы по контракту, или возможен перевод действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира. Для "гражданских" кандидатов обязательно прохождение 35-дневной базовой общевойсковой подготовки.
Денежное обеспечение – 22,5-100 тыс. грн в зависимости от выполнения задач.
Скриншот work.ua
Требования:
- знание принципа и механики работы спецтехники;
- опыт работы на экскаваторе;
- наличие удостоверения тракториста экскаватора категорий В, С, D;
- сооружение инженерно-фортификационных сооружений;
- опыт военной службы будет преимуществом.
Инструктор по тактической медицине
68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша ищет квалифицированного инструктора по такмеду. В обязанности будет входить проведение учений военнослужащих по тактической медицине.
Среди требований указывают знания и умение оказывать эффективную первую медицинскую помощь; наличие сертификата о прохождении обучения по тактической медицине или наличие медицинского образования.
Скриншот work.ua
Преимуществом станет наличие опыта военной службы или участия в боевых действиях. Денежное обеспечение – 50-120 тыс. грн.
Врач-терапевт
Еще одна вакансия из востребованной категории "медицина и фармацевтика" – врач-терапевт. Специалиста ищет 3-я штурмовая бригада. Возможна служба по контракту или официальная мобилизация.
Требования к кандидату: наличие высшего медицинского образования; знание протоколов и опыт предоставления неотложной помощи; готовность работать в зоне боевых действий; ответственность и стрессоустойчивость.
Скриншот work.ua
Список обязанностей:
- ведение амбулаторного приема в медицинском пункте медроты;
- оказание медицинской помощи раненым на стабилизационном пункте бригады;
- по желанию – дежурство на медэваках.
Юрисконсульт
Запорожский РТЦК и СП разместил вакансию помощника командира по правовой работе, юрисконсульта. Предлагают мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата – 30-130 тыс. грн.
Обязательным требованием является наличие офицерского звания запаса (окончена военная кафедра или высшее военное учебное заведение).
Скриншот work.ua
Обязанности:
- анализ законодательства;
- подготовка правовых документов;
- консультации по вопросам правовых механизмов военной деятельности;
- участие в правовом обеспечении военных операций.
Деловод
233 отдельный батальон 128 ОБр Сил ТрО ОК "Юг" разместил вакансию деловода, который будет заниматься ведением военного учета и документооборота, оформлением военно-служебных документов. Уровень оплаты – 20-120 тыс. грн.
Скриншот work.ua
Требования:
- опыт работы от 1 года на аналогичной должности;
- знание военного законодательства и стандартов документооборота;
- высокий уровень военно-технической грамотности;
- умение работать в условиях высокого темпа и военной среды.
Радиотелефонист
85 отдельный батальон 105 ОБр Сил ТРО предлагает вакансию радиотелефониста. Служба по контракту или мобилизации. Денежное обеспечение – от 21 до 121 тыс. грн в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Среди требований к кандидату: умение работы с компьютером (middle-senior)/ радиостанциями.
Скриншот work.ua
Как указано в описании вакансии, ищут "специалиста, компьютерных сетей или радиолюбителя, который не только умеет разбирать оборудование, а может его собрать, ремонтировать и даже настроить на нужную частоту или функционал".
Кочегар
Кочегара-военнослужащего ищут в воинской части А7038 (Запорожье).
Денежное обеспечение – 21-121 тыс. грн (в зависимости от поставленной задачи и места службы).
Скриншот work.ua
В служебные обязанности входит:
- следить за работой и поддерживать в порядке и рабочем состоянии технические узлы;
- соблюдать требования безопасности труда и правил внутреннего распорядка;
- соблюдать требования уставов ВСУ.
Как вступить в ряды ВСУ на выбранную вакансию. Инструкция
Зайдите на один из порталов, размещающих вакансии в Вооруженных силах (Work.ua, robota.ua, Lobby X, OLX Работа), или на сайты военных подразделений.
Отзовитесь на вакансию (отправьте резюме или информацию о себе).
Если вас выберут из других кандидатов, с вами свяжется рекрутер соответствующего подразделения и пригласит на собеседование.
Уточните у рекрутера входит ли воинская часть или подразделение в перечень приоритетного списка комплектования.
Следует отметить, что к приоритетным подразделениям можно присоединиться и по мобилизации, и на службу по контракту. Неприоритетные подразделения – только служба по контракту. Узнать тип подразделения можно лишь во время собеседования у представителя подразделения.
Фото: рекрутинг предусматривает собеседование с представителем подразделения (Getty Images)
Если собеседование было успешным, кандидату предоставляется направление (рекомендательное письмо) в ТЦК и СП по месту пребывания.
Рекомендательное письмо является обязательным, когда подразделение входит в приоритетный перечень комплектования или письмо согласовано в Генеральном штабе. Оно действительно в течение 1 месяца с момента выдачи.
Если подразделение неприоритетно, оно должно сначала согласовать с Генштабом назначение отобранных к себе новобранцев и только после согласования выдать кандидату рекомендательное письмо.
В ТЦК и СП необходимо будет пройти военно-врачебную комиссию и тестирование.
Следующий шаг – направление сразу в часть или на обучение, после которого состоится назначение в часть.
Согласно действующим правилам, рекомендательное письмо гарантирует, что ТЦК и СП направит военнообязанного именно в то подразделение, которое его оформило.
Если ТЦК и СП игнорирует направление, необходимо сразу сообщить об этом представителю подразделения, выдавшего письмо, или позвонить по телефону на горячую линию Министерства обороны по номеру 1512.
При подготовке материала использовались: информация от портала поиска работы Work.ua, публикации пресс-центра Минобороны, данные Lobby X.