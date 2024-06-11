Работа в ВСУ: какие самые популярные вакансии и сколько платят

Украинцы могут самостоятельно выбрать специальность в Силах обороны в соответствии с навыками и предпочтениями. Предложения от разных военных подразделений активно размещают на рекрутинговых платформах, и далеко не все вакансии предусматривают службу "на нуле".

Подробнее о том, кто сейчас нужен в ВСУ, какие предлагают зарплаты и как присоединиться к Силам обороны на выбранную вакансию, – в материале РБК-Украина .

Содержание:

Какие военные вакансии наиболее востребованы

Благодаря военному рекрутингу украинцы могут присоединиться к армии и выбрать специальность по собственному желанию.

Минобороны открывает рекрутинговые центры и сотрудничает с несколькими кадровыми платформами, где кроме гражданских вакансий публикуют также предложения от военных подразделений.

В настоящее время Силы обороны нуждаются в разных специалистах, но больше всего предложений работы есть в категориях "охрана и безопасность", "транспорт", "медицина, фармацевтика".

Причем в последней категории за прошлый месяц наблюдался активный прирост вакансий (+23%). Такие данные приводит портал поиска работы Work.ua. Всего на портале размещено почти 5 тысяч вакансий (за май их количество увеличилось на 15%).

Впервые на портале количество отзывов на вакансии от Сил обороны возросло – в мае соискатели отправили 16 764 отзывов (на 10% больше, чем в апреле). Несмотря на это, показатель конкуренции упал, ведь количество отзывов не успевает за числом вакансий.

Больше отзываются мужчины – 65%, соответственно 35% – женщины. Активность по отзывам показывают мужчины 25-55 лет. В мае эта категория соискателей направила на 19% больше отзывов чем в апреле.

ТОП-10 вакансий для военнослужащих: от гранатометчика до кочегара

Гранатометчик

Одна из самых востребованных вакансий в категории "охрана и безопасность". 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" предлагает службу гранатометчикам по контракту или официальную мобилизацию, также возможен перевод действующих военнослужащих только в пределах НГУ с согласия непосредственного командира.

Скриншот work.ua

Денежное обеспечение – от 51 до 190 тыс. грн в зависимости от продолжительности и района выполнения задания.

В обязанности будет входить:

обеспечение эффективного и безопасного использования гранатометов;

выполнение задач по установке и использованию гранатометных систем;

обеспечение точности и высокой эффективности при выполнении стрельбы из гранатометов;

соблюдение правил сохранности и военного регламента;

постоянная подготовка и поддержание готовности к действиям в боевых условиях.

Оператор БПЛА

148 батальон 116 ОБр Сил ТрО ищет специалиста на должность оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Желательно иметь опыт работы с БПЛА, но также рассматривают кандидатов, готовых учиться и развиваться.

Скриншот work.ua

Требования к кандидату: ответственность и знание технических характеристик БПЛА; знание протоколов безопасности, навыки понимания и соблюдения требований Управления гражданской авиации.

Денежное обеспечение – 52-120 тыс. грн.

Обязанности:

Выполнение миссий с использованием беспилотников для получения данных с местоположений вражеских сил, изготовление фото и видео для дальнейшего анализа;

Контроль над надлежащей эксплуатацией БПЛА и обеспечение безопасности во время его работы.

Водитель-крановщик

Военно-морские Силы нуждаются в водителях с опытом работы на автомобильном кране (с соответствующим образованием и допуском).

Скриншот work.ua

Предлагается мобилизация или служба по контракту. Зарплата – на уровне 25-55 тыс. грн. Желаемый возраст кандидата – от 20 до 40 лет.

Машинист экскаватора

Военная часть А0451 в Дубно Ровенской области предлагает вакансию машиниста экскаватора для службы по контракту, или возможен перевод действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира. Для "гражданских" кандидатов обязательно прохождение 35-дневной базовой общевойсковой подготовки.

Денежное обеспечение – 22,5-100 тыс. грн в зависимости от выполнения задач.

Скриншот work.ua

Требования:

знание принципа и механики работы спецтехники;

опыт работы на экскаваторе;

наличие удостоверения тракториста экскаватора категорий В, С, D;

сооружение инженерно-фортификационных сооружений;

опыт военной службы будет преимуществом.

Инструктор по тактической медицине

68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша ищет квалифицированного инструктора по такмеду. В обязанности будет входить проведение учений военнослужащих по тактической медицине.

Среди требований указывают знания и умение оказывать эффективную первую медицинскую помощь; наличие сертификата о прохождении обучения по тактической медицине или наличие медицинского образования.

Скриншот work.ua

Преимуществом станет наличие опыта военной службы или участия в боевых действиях. Денежное обеспечение – 50-120 тыс. грн.

Врач-терапевт

Еще одна вакансия из востребованной категории "медицина и фармацевтика" – врач-терапевт. Специалиста ищет 3-я штурмовая бригада. Возможна служба по контракту или официальная мобилизация.

Требования к кандидату: наличие высшего медицинского образования; знание протоколов и опыт предоставления неотложной помощи; готовность работать в зоне боевых действий; ответственность и стрессоустойчивость.

Скриншот work.ua

Список обязанностей:

ведение амбулаторного приема в медицинском пункте медроты;

оказание медицинской помощи раненым на стабилизационном пункте бригады;

по желанию – дежурство на медэваках.

Юрисконсульт

Запорожский РТЦК и СП разместил вакансию помощника командира по правовой работе, юрисконсульта. Предлагают мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата – 30-130 тыс. грн.

Обязательным требованием является наличие офицерского звания запаса (окончена военная кафедра или высшее военное учебное заведение).

Скриншот work.ua

Обязанности:

анализ законодательства;

подготовка правовых документов;

консультации по вопросам правовых механизмов военной деятельности;

участие в правовом обеспечении военных операций.

Деловод

233 отдельный батальон 128 ОБр Сил ТрО ОК "Юг" разместил вакансию деловода, который будет заниматься ведением военного учета и документооборота, оформлением военно-служебных документов. Уровень оплаты – 20-120 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Требования:

опыт работы от 1 года на аналогичной должности;

знание военного законодательства и стандартов документооборота;

высокий уровень военно-технической грамотности;

умение работать в условиях высокого темпа и военной среды.

Радиотелефонист

85 отдельный батальон 105 ОБр Сил ТРО предлагает вакансию радиотелефониста. Служба по контракту или мобилизации. Денежное обеспечение – от 21 до 121 тыс. грн в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Среди требований к кандидату: умение работы с компьютером (middle-senior)/ радиостанциями.

Скриншот work.ua

Как указано в описании вакансии, ищут "специалиста, компьютерных сетей или радиолюбителя, который не только умеет разбирать оборудование, а может его собрать, ремонтировать и даже настроить на нужную частоту или функционал".

Кочегар

Кочегара-военнослужащего ищут в воинской части А7038 (Запорожье).

Денежное обеспечение – 21-121 тыс. грн (в зависимости от поставленной задачи и места службы).

Скриншот work.ua

В служебные обязанности входит:

следить за работой и поддерживать в порядке и рабочем состоянии технические узлы;

соблюдать требования безопасности труда и правил внутреннего распорядка;

соблюдать требования уставов ВСУ.

Как вступить в ряды ВСУ на выбранную вакансию. Инструкция

Зайдите на один из порталов, размещающих вакансии в Вооруженных силах (Work.ua, robota.ua, Lobby X, OLX Работа), или на сайты военных подразделений.

Отзовитесь на вакансию (отправьте резюме или информацию о себе).

Если вас выберут из других кандидатов, с вами свяжется рекрутер соответствующего подразделения и пригласит на собеседование.

Уточните у рекрутера входит ли воинская часть или подразделение в перечень приоритетного списка комплектования.

Следует отметить, что к приоритетным подразделениям можно присоединиться и по мобилизации, и на службу по контракту. Неприоритетные подразделения – только служба по контракту. Узнать тип подразделения можно лишь во время собеседования у представителя подразделения.

Фото: рекрутинг предусматривает собеседование с представителем подразделения (Getty Images)

Если собеседование было успешным, кандидату предоставляется направление (рекомендательное письмо) в ТЦК и СП по месту пребывания.

Рекомендательное письмо является обязательным, когда подразделение входит в приоритетный перечень комплектования или письмо согласовано в Генеральном штабе. Оно действительно в течение 1 месяца с момента выдачи.

Если подразделение неприоритетно, оно должно сначала согласовать с Генштабом назначение отобранных к себе новобранцев и только после согласования выдать кандидату рекомендательное письмо.

В ТЦК и СП необходимо будет пройти военно-врачебную комиссию и тестирование.

Следующий шаг – направление сразу в часть или на обучение, после которого состоится назначение в часть.

Согласно действующим правилам, рекомендательное письмо гарантирует, что ТЦК и СП направит военнообязанного именно в то подразделение, которое его оформило.

Если ТЦК и СП игнорирует направление, необходимо сразу сообщить об этом представителю подразделения, выдавшего письмо, или позвонить по телефону на горячую линию Министерства обороны по номеру 1512.

При подготовке материала использовались: информация от портала поиска работы Work.ua, публикации пресс-центра Минобороны, данные Lobby X.