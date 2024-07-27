Робота для студентів: юристи пояснили тонкощі оформлення під час працевлаштування

Питання працевлаштування студентів стає все більш актуальним із наближенням навчального року. Із віком забаганок стає все більше, але просити на них гроші у батьків не завжди зручно. Однак, важливо розібратися, як влаштуватися на роботу, щоб проблем не було ні у роботодавця, ні у навчальному закладі.
РБК-Україна розбиралося, які нюанси необхідно враховувати під час працевлаштування студентів.
Юристи благодійного фонду «Право на захист» зазначають, що питання працевлаштування студентів в Україні регулює Кодекс законів про працю країни (КЗоТ).
Згідно з частиною 2 ст. 21 КЗоТу, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або декількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Листом Мінсоцполітики від 25 липня 2014 року №301/13/116-14 це підтверджується. Зокрема, у документі йдеться, що студентам вищих навчальних закладів, у тому числі тим, хто навчається за денною формою, дозволено поєднувати роботу та навчання. Таким чином, установи можуть приймати студентів на роботу, в тому числі на умовах повного робочого дня.
"Таким чином, будь-яка повнолітня особа має право працювати, зокрема, якщо навчається в університеті. Головне, щоб графік роботи не перетинався з графіком навчання", – кажуть юристи.
Станом на кінець липня 2024 року один із сервісів пошуку роботи пропонує більше 10 000 вакансій для студентів по всій території України. Найбільше пропозицій роботи у сфері виробництва та на робочі спеціальності – 4446 вакансій. На другому місці за кількістю вільних робочих місць – сфера торгівлі, де є 3773 вакансії, на четвертому – робота на складах та у сфері логістики, де відкриті 3018 вакансій.
Роботодавці теж кажуть, що не завжди готові приймати на роботу людей, які не працювали у студентські роки. Так, засновниця одного із українських медіа Альона Яцина на своїй сторінці у Facebook розповідає, що для неї є важливим показником те, чи працювала людина у студентські роки.
"Як роботодавець, я не беру на роботу випускників кафедри журналістики, які протягом чотирьох років навчання ніде не працювали. Якщо людина, яка хоче працювати в медіа, чотири роки тільки те робила, що навчалась – діла не буде", вважає засновниця медіа.
Вона зазначає, що уміти вчитися – теж навик, якому треба вчитися.
"Ми зараз матимемо покоління дорослих (за паспортом) людей, яке не вміє вчитися і не хоче працювати", – пише Альона Яцина.
Раніше РБК-Україна писало, що на ринку праці нашої країни склалася складна ситуація у зв’язку з дефіцитом кадрів. Зокрема, через виїзд спеціалістів за кордон та мобілізацію, роботодавці не можуть знайти кваліфікованих працівників.
При підготовці матеріалу використані такі джерела: коментарі юристів БФ "Право на захист", дані порталу Work.ua, публікації на сторінці у Facebook Альони Яцини.
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