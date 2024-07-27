Работа для студентов: юристы объяснили тонкости оформления во время трудоустройства

Законные основания трудоустройства студентов

Юристы благотворительного фонда «Право на защиту» отмечают , что вопрос трудоустройства студентов в Украине регулирует Кодекс законов о труде страны (КЗоТ).

Согласно части 2 ст. 21 КЗоТа, работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или нескольких предприятиях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Письмом Минсоцполитики от 25 июля 2014 №301/13/116-14 это подтверждается. В частности, в документе говорится, что студентам высших учебных заведений, в том числе обучающимся по дневной форме, разрешено совмещать работу и обучение. Таким образом учреждения могут принимать студентов на работу, в том числе на условиях полного рабочего дня.

"Таким образом, любое совершеннолетнее лицо имеет право работать, в частности, если учится в университете. Главное, чтобы график работы не пересекался с графиком обучения", – говорят юристы.

Готовы ли работодатели брать на работу студентов

По состоянию на конец июля 2024 один из сервисов поиска работы предлагает более 10 000 вакансий для студентов по всей территории Украины. Наибольшее количество предложений работы в сфере производства и на рабочие специальности – 4446 вакансий. На втором месте по количеству свободных рабочих мест – сфера торговли, где есть 3773 вакансии, на четвертом – работа на складах и в сфере логистики, где открыто 3018 вакансий.

Работодатели тоже говорят, что не всегда готовы принимать на работу людей, не работавших в студенческие годы. Так, основательница одного из украинских медиа Алена Яцина на своей странице в Facebook рассказывает , что для нее является важным показателем того, работал ли человек в студенческие годы.

"Как работодатель, я не беру на работу выпускников кафедры журналистики, которые в течение четырех лет учебы нигде не работали. Если человек, который хочет работать в медиа, четыре года только делал, что учился – дела не будет", - считает основательница медиа.

Она отмечает, что уметь учиться – тоже навык, которому нужно учиться.

"У нас сейчас будет поколение взрослых (по паспорту) людей, которое не умеет учиться и не хочет работать", – пишет Алена Яцина.