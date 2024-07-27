Работа для студентов: юристы объяснили тонкости оформления во время трудоустройства

Вопрос трудоустройства студентов становится все более актуальным с приближающимся учебным годом. С возрастом прихотей становится все больше, но просить на них деньги у родителей не всегда удобно. Однако важно разобраться, как устроиться на работу, чтобы проблем не было ни у работодателя, ни в учебном заведении.
РБК-Украина разбиралось, какие нюансы необходимо учитывать при трудоустройстве студентов.
Юристы благотворительного фонда «Право на защиту» отмечают , что вопрос трудоустройства студентов в Украине регулирует Кодекс законов о труде страны (КЗоТ).
Согласно части 2 ст. 21 КЗоТа, работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или нескольких предприятиях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.
Письмом Минсоцполитики от 25 июля 2014 №301/13/116-14 это подтверждается. В частности, в документе говорится, что студентам высших учебных заведений, в том числе обучающимся по дневной форме, разрешено совмещать работу и обучение. Таким образом учреждения могут принимать студентов на работу, в том числе на условиях полного рабочего дня.
"Таким образом, любое совершеннолетнее лицо имеет право работать, в частности, если учится в университете. Главное, чтобы график работы не пересекался с графиком обучения", – говорят юристы.
По состоянию на конец июля 2024 один из сервисов поиска работы предлагает более 10 000 вакансий для студентов по всей территории Украины. Наибольшее количество предложений работы в сфере производства и на рабочие специальности – 4446 вакансий. На втором месте по количеству свободных рабочих мест – сфера торговли, где есть 3773 вакансии, на четвертом – работа на складах и в сфере логистики, где открыто 3018 вакансий.
Работодатели тоже говорят, что не всегда готовы принимать на работу людей, не работавших в студенческие годы. Так, основательница одного из украинских медиа Алена Яцина на своей странице в Facebook рассказывает , что для нее является важным показателем того, работал ли человек в студенческие годы.
"Как работодатель, я не беру на работу выпускников кафедры журналистики, которые в течение четырех лет учебы нигде не работали. Если человек, который хочет работать в медиа, четыре года только делал, что учился – дела не будет", - считает основательница медиа.
Она отмечает, что уметь учиться – тоже навык, которому нужно учиться.
"У нас сейчас будет поколение взрослых (по паспорту) людей, которое не умеет учиться и не хочет работать", – пишет Алена Яцина.
Ранее РБК-Украина писала, что на рынке труда нашей страны сложилась сложная ситуация в связи с дефицитом кадров. В частности, из-за выезда специалистов за границу и мобилизацию, работодатели не могут найти квалифицированных работников.
При подготовке материала использованы следующие источники: комментарии юристов БФ "Право на защиту", данные портала Work.ua, публикации на странице в Facebook Алены Яцины.
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