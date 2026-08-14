Робота після виходу на пенсію: ПФУ пояснив умови перерахунку виплат

Станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховується майже 3 мільйона працюючих пенсіонерів.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомив Пенсійний фонд України.

Головне: Що враховують: новий стаж і зарплату, отриману вже на пенсії, якщо це вигідніше для пенсіонера.

новий стаж і зарплату, отриману вже на пенсії, якщо це вигідніше для пенсіонера. Хто мав право на перерахунок: ті, хто набув щонайменше 24 місяці стажу, або ті, у кого минуло два роки після призначення чи попереднього перерахунку.

ті, хто набув щонайменше 24 місяці стажу, або ті, у кого минуло два роки після призначення чи попереднього перерахунку. Перерахунок пенсії: проводять щороку, у 2026 році він відбувся автоматично з 1 квітня.

проводять щороку, у 2026 році він відбувся автоматично з 1 квітня. Чи забирають пенсію за роботу: ні, виплата зберігається, а страховий стаж продовжує накопичуватися.

ні, виплата зберігається, а страховий стаж продовжує накопичуватися. Скільки працюючих пенсіонерів: станом на 1 липня 2026 року - 2,8 мільйона осіб.

Скільки пенсіонерів в Україні продовжують працювати

За даними ПФУ, значна частина українців похилого віку не залишає роботу після оформлення пенсії. Станом на 1 липня 2026 року таких налічується 2,8 мільйона осіб.

Чи забирають пенсію за офіційне працевлаштування

Сам факт роботи не є причиною для зупинення виплат. Пенсіонер продовжує отримувати гроші, а водночас у нього накопичується страховий стаж.

Як відбувається перерахунок пенсії для працюючих

Кожного року для працюючих пенсіонерів проводять окремий перерахунок. У 2026 році він відбувся автоматично з 1 квітня.

Право на нього мали дві категорії:

ті, хто накопичив щонайменше 24 місяці страхового стажу;

ті, у кого стажу менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки.

Коли врахують не лише стаж, а й нову зарплату

Якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина відпрацювала не менше 24 місяців, під час перерахунку можуть взяти до уваги зарплату, яку вона отримувала вже на пенсії. Це роблять тоді, коли такий варіант вигідніший для самого пенсіонера.

Що ще змінилося у пенсійній сфері

Раніше стало відомо, що одинокі пенсіонери ризикують втратити надбавку для самотніх, якщо в їхній квартирі досі прописані дорослі діти, які давно виїхали.