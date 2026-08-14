Работа после выхода на пенсию: ПФУ объяснил условия перерасчета выплат

По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине насчитывается почти 3 миллиона работающих пенсионеров.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщил Пенсионный фонд Украины.

Главное: Что учитывают: новый стаж и зарплату, полученную уже на пенсии, если это более выгодно для пенсионера.

новый стаж и зарплату, полученную уже на пенсии, если это более выгодно для пенсионера. Кто имел право на перерасчет: те, кто приобрел не менее 24 месяцев стажа, или те, у кого прошло два года после назначения или предварительного перерасчета.

те, кто приобрел не менее 24 месяцев стажа, или те, у кого прошло два года после назначения или предварительного перерасчета. Перерасчет пенсии: проводят ежегодно, в 2026 году он произошел автоматически с 1 апреля.

проводят ежегодно, в 2026 году он произошел автоматически с 1 апреля. Забирают ли пенсию за работу: нет, выплата сохраняется, а страховой стаж продолжает накапливаться.

нет, выплата сохраняется, а страховой стаж продолжает накапливаться. Сколько работающих пенсионеров: по состоянию на 1 июля 2026 года - 2,8 миллиона человек.

Сколько пенсионеров в Украине продолжают работать

По данным ПФУ, значительная часть украинцев преклонных лет не оставляет работу после оформления пенсии. По состоянию на 1 июля 2026 года таких насчитывается 2,8 миллиона человек.

Забирают ли пенсию за официальное трудоустройство

Сам факт работы не является причиной остановки выплат. Пенсионер продолжает получать деньги, а в то же время у него накапливается страховой стаж.

Как происходит перерасчет пенсии для работающих

Каждый год для работающих пенсионеров производится отдельный перерасчет. В 2026 году он прошел автоматически с 1 апреля.

Право на него имели две категории:

те, кто накопил не менее 24 месяцев страхового стажа;

те, у кого стажа меньше 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета прошло два года.

Когда учтут не только стаж, но и новую зарплату

Если после назначения пенсии или предварительного перерасчета человек отработал не менее 24 месяцев, во время перерасчета могут принять во внимание зарплату, которую он получал уже на пенсии. Это делают тогда, когда такой вариант более выгоден для самого пенсионера.

Что еще изменилось в пенсионной сфере

Ранее стало известно, что одинокие пенсионеры рискуют потерять надбавку для одиноких, если в их квартире до сих пор прописаны давно выехавшие взрослые дети.