Робота онлайн чи в офісі: які вакансії більш популярні серед українців

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Шукачі конкурують за роботу онлайн

Віддалений формат дає можливість поєднувати роботу з навчанням та особистими справами, економить час та гроші на транспорт, дозволяє працювати в комфортних умовах і з більш гнучким графіком.

Саме ці фактори завжди приваблювали шукачів онлайн-вакансій. За останні 4 роки віддалена робота стала ще більш затребуваною серед українців.

Як розповіли РБК-Україна в Державній службі зайнятості, популярність дистанційки зросла під час пандемії COVID-19 та воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ.

Протиепідемічні обмеження, а згодом міграція та безпекові ризики спонукали українців переходити в онлайн, і роботодавці створювали умови для організації такої роботи.

Фото: віддалена робота має найвищий попит (GettyImages)

Наразі онлайн-вакансії залишаються надзвичайно затребуваними серед шукачів.

За даними звіту Work.ua, найвища конкуренція – на віддалені посади. Аналітики порталу радять роботодавцям, які мають складнощі з закриттям вакансії, і якщо ця робота може виконуватися дистанційно, замислитися над форматом співпраці онлайн.

В яких галузях пропонують працювати віддалено

У відповідь на запит видання в ДСЗ розповіли, що станом на 9 грудня 2024 року на Єдиному порталі вакансій було розміщено 5,5 тис. пропозицій дистанційної роботи.

Найбільше таких вакансій у сферах:

ІТ – 1200

– 1200 маркетингу та реклами – 1000

– 1000 освіти та науки – 459

– 459 дизайну – 252

Робота дистанційного характеру пропонується також у ЗМІ, сферах юриспруденції та послуг. Від початку року Службою зайнятості було укомплектовано 675 онлайн-вакансій.

На кадровому порталі Work.ua також найбільше вакансій розміщено в галузях "IT, комп'ютери, інтернет", "Маркетинг, реклама, PR". Майже 1,3 тис. вакансій на 12 грудня пропонувалося у сфері "Продаж, закупівля".

Скриншот Work.ua

Середня зарплата для дистанційної роботи у грудні 2024 становить 28 тис. грн.

Маркетологу онлайн в середньому пропонують 35 тис. грн

менеджеру з продажу – 30 тис. грн

дизайнеру – 29,5 тис. грн

SMM-менеджеру – 25 тис. грн

оператору сall-центра – 19,5 тис. грн

Найвищі зарплати на дистанційці мають айтівці та працівники керівної ланки.

За яких умов українці готові повернутися в офіс

Для тих українців, чия робота дозволяє дистанційний режим, головною умовою повернення до офісу стала б можливість поєднувати офлайн з онлайн-форматом зайнятості.

Гібридний графік називають навіть більш переконливим аргументом, ніж підвищення заробітної плати. На тлі постійних загроз повітряних атак вагомою умовою також є наявність укриття в приміщенні офісу. Це результати опитування кадрового порталу Work.ua.

На питання, "якщо робота може бути дистанційною, але роботодавець наполягає на офісі, які умови для вас є обов’язковими?", були такі відповіді:

25% опитаних вказали гнучкий графік або гібридний формат роботи;

20% проголосувало за підвищення заробітної плати;

16% – за наявність укриття в офісі;

15% бажали б отримати компенсацію на транспорт та харчування

Менше респондентів зазначили важливим покращення соціального пакета (11%), безкоштовні кава та смаколики (7%), корпоративи й тренінги (6%).

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, аналітичний звіт та інформація порталу пошуку роботи Work.ua.