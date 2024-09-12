Робота у Німеччині: ким можуть влаштуватися українські біженці

Українців закликають працевлаштовуватися

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав українських біженців шукати роботу. Він відзначив, що завдяки ініціативі Job-Turbo, запровадженій Міністерством праці та соціальних справ Німеччини, кількість працевлаштованих українців зросла до 200 тисяч осіб.

"Але було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - заявив канцлер.

Голова німецького уряду зазначив, що миттєве працевлаштування на посаду, аналогічну тій, яку людина мала в Україні, не завжди можливе. Проте він закликав розглядати варіанти часткової зайнятості як перший крок до повноцінної інтеграції у німецький ринок праці.

Ініціатива Job-Turbo з прискореної інтеграції українських біженців на ринок праці у Німеччині передбачає організацю підтримки українців так, щоб навчання мови проходило паралельно з трудовою діяльністю. Також уряд закликав працедавців наймати українських біженців, навіть якщо їхні знання німецької ще не на високому рівні.

Такі заходи мають підвищити рівень зайнятості серед українських біженців. У Німеччині перебувають 1,1 млн українців із тимчасовим захистом. Роботу знайшли лише 27% (за даними на перший квартал 2024 року) працездатних біженців із України, що значно нижче, ніж у багатьох країнах ЄС.

Фото: Робота на підприємстві харчової промисловості (gettyimages.com)

На яку роботу можуть розраховувати українські біженці у Німеччині

Ми запитали у експертів Міграційної платформи EWL, чи стало більше варіантів роботи без знання мови у Німеччині з огляду на ініціативу Job-Turbo.

"Наразі не спостерігаємо значного росту кількості таких вакансій. Натомість поступово німецькі роботодавці збільшують пропозиції роботи для українців без знання німецької мови. Це пов’язно також із тим, що на цих підприємствах вже працює певна кількість українців, які допомагають в адаптації своїм землякам", - розповідає Маргарита Нестеренко.

Значно більше вакансій для громадян України, які знають німецьку на базовому рівні чи англійську.

"Найчастіше пропонують роботу на логістичних складах, підприємствах автомобільної галузі, підприємствах харчової промисловості, трапляються вакансії у фармацевтичній галузі", - зазначає вона.

За словами Маргарити Нестеренко, зазвичай на такій роботі мінімальна погодинна ставка – 12,41 євро брутто (до відрахування податків) за годину. Але також є багато пропозицій, де зарплата складає 13-13,5 євро брутто на годину.