Робота у Німеччині: чи реально українцям влаштуватися за спеціальністю

Працедавці вимагають знання німецької мови на розмовному рівні

У Німеччині працевлаштовані лише четверта частина працездатних біженців із України, тоді як в сусідніх країнах – понад половина. Однієї з причин експерти називають перешкоди, пов'язані з вимогами знати німецьку мову на належному рівні. Також – тривалі інтеграційні курси, які мають на меті дати біженцям мовні та інші знання, щоб підвищити їхні шанси на працевлаштування за фахом.

Втім, нова ініціатива уряду з пришвидшеного працевлаштування українців у Німеччині спрямована на вихід на роботу із невисоким рівнем знань німецької мови. Тож роботодавців закликають знизити свої вимоги до іноземних працівників, а біженцям пропонують братися за роботу нижчої кваліфікації і продовжувати навчатися паралельно на курсах.

"У питанні працевлаштування у Німеччині найбільшою перепоною є вимога знання німецької на розмовному рівні. Незважаючи на нестачу працівників на німецького ринку праці, компанії та підприємства шукають кандидатів на вакансію зі знанням німецької і часто обирають не мати працівників взагалі, ніж взяти на роботу тих, хто говорить, наприклад, англійською", - пояснює Маргарита Нестеренко.

Фото: Робота на поліграфічному підприємстві у Німеччині (gettyimages.com)

За її словами, у цьому питанні все ж видно тенденцію до змін: все частіше до компанії звертаються роботодавці, які готові взяти працівників зі знанням англійської або без мови зовсім.

"Але це стосується фізичних посад. Тому для охочих знайти роботу за фахом починати треба саме з мови, а далі все залежить від самого працівника", - додає експерт.

Чи реально влаштуватися на роботу за фахом

У більшості випадків досвід роботи в Україні для німецького роботодавця не відіграє ролі, звертає увагу Маргарита Нестеренко.

"Якщо такий кандидат не працював в одній з країн ЄС, його сприйматимуть швидше як новачка. Наші спостереження і спілкування з українцями в Німеччині говорять про те, що для юристів, бухгалтерів, кадровиків, інженерів, архітекторів знайти роботу за фахом у Німеччині важко", - каже фахівець.

Фото: Робота на автозаводі у Німеччині (gettyimages.com)

Простіше знайти роботу кваліфікованим фахівцям технічних спеціальностей.

"Або, наприклад, у Німеччині є значний дефіцит водіїв вантажних машин. Тому на такі вакансії охоче набирають українців, допомагають їм в оформленні різних дозволів. Для такої роботи достатньо знати англійську на базовому рівні, щоб отримувати від 2000 євро", - зазначає вона.